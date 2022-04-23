Üç fatura bir hırka etmiyor

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Muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan tek isim olmasına rağmen kendi oluşturduğu Millet İttifakı’nın hiçbir bileşeninden destek görmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme gelme çabaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rakip olup ismini duyurabilmek için TÜİK, Et ve Süt Kurumu gibi kamu kurumlarına baskınlara giden Kılıçdaroğlu son olarak fatura ödememe girişiminde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, Şubat 2022’de, “Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim” demişti.

Özellikle İstanbul, Ankara İzmir gibi CHP’nin yönettiği büyükşehirlerde su ve doğalgaz faturalarını belediyelerin oluşturduğu ve zam üstüne zam yaptıkları bilinirken, Kılıçdaroğlu sadece elektrik faturaları üzerinden bu girişime başlamıştı. Üç fatura dönemi elektrik bedelini ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun beklediği şov dün gerçekleşti.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki evinin elektriğini kesti. Kameralar eşliğinde gerçekleştirilen elektrik kesme işlemi tuhaf karşılanırken, Kılıçdaroğlu’nun 65 yaş üstü olduğu için kesinti işleminin ertelenerek 3’üncü aya sarkıtıldığı bildirildi.

Bunun üzerine evine gelerek gaz lambası önünde kamera karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’nun fatura ödememe provokasyonu ile elektrik kesintisi üzerinden yürüttüğü algı operasyonu elinde patladı. Kılıçdaroğlu’nun ödemediği 3 aylık fatura bedelinin 350’şer liradan 1.030 TL olduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun karanlık odada eşiyle birlikte çektiği mağdur edebiyatlı videosunda ise Selvi Kılıçdaroğlu’nun üzerindeki Beymen marka hırkanın fiyatının 1.199 TL olduğu tespit edildi. “Elektrik faturaları çok yüksek, evlere ayda biner liralık faturalar geliyor” söylemi böylelikle çöken Kılıçdaroğlu’nun üç aylık faturasının, eşinin bir hırkasından daha ucuz olduğu da kayıtlara geçti.

Kılıçdaroğlu ayrıca Fox TV’ye katıldığı programda, “Elektrik faturasını ödeyebilecek mali güce sahibim. Elektrik faturamızın toplam tutarı 1000 TL. Elektrik faturası dediğiniz benim için düşük bir rakam” itirafında bulunarak meselenin fatura değil, sahte mağduriyet üzerinden rant şovu devşirmek olduğunu gözler önüne serdi.

Asgari ücretlinin 25 aylık maaşını bir gecede yedi

CHP’li Kılıçdaroğlu’nun şubat ayında “milletin mutfağı yangın yeri” notuyla paylaştığı videonun, Hilton’un ultralüks odasında çekildiği ortaya çıkmıştı. İstanbul Hilton Bosphorus Hotel’in Presidental Suit odasında konaklayan Kılıçdaroğlu, bir gecelik konaklama için 109 bin TL ödemişti.

Bir asgari ücretlinin 2 yıllık maaşının toplamını bir gecelik otel masrafı olarak ödeyen Kılıçdaroğlu utanmadan, sıkılmadan milletin zor durumda olduğunu, ülkenin kötü yönetildiği yalanını dillendirmeye devam ediyor.

“4 milyon ödenmeyen fatura” iddiası da yalan çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin doğru olmadığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır" ifadelerini kullandı.Dönmez, tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu açıkladı. Bakan Dönmez’in 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılan Kılıçdaroğlu ise, özür dilemek yerine “Bakana da verdiği bilgiler için teşekkür ederiz.” dedi.