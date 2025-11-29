Kovid salgını ve aşı dayatması proje miydi? Yavuz Dizdar Kırmızı Masa’da cevapladı
Ünlü Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar, "Kovid salgını ve aşı dayatması proje miydi?" sorusuna cevap verdi.
Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’nın konuğu kamuoyunun sağlık alanında yakından tanıdığı Doç. Dr. Yavuz Dizdar oldu.
Muharrem Coşkun programda bir dönem dünyayı etkisi altına alan ve kitlesel kapanmalara neden olan yeni tip koranavirüs (Kovid-19) pandemisi masaya yatırıldı.
Dizdar, kendisine yöneltilen "Kovid salgını ve aşı dayatması proje miydi?" sorusuna cevap verdi.