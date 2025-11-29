  • İSTANBUL
O ülkede Whatsapp’a erişim engeli getirildi

Bakan Bayraktar: Kullandığımız doğal gazın yarısını LNG olarak alabilir hale geldik

Güney Çin Denizi’nde kartlar yeniden dağıtılıyor! Pekin’den gövde gösterisi

Karadeniz'de Vırat Gemisine İkinci Saldırı

Orhan Aydın “Türkiye için Mısır pazarında yeni fırsat kapıları açılıyor” Hedef 15 milyar dolar

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Savaşın ortasında şok: Zelenskiy’nin sağ kolu Yermak istifa etti

İşte skandalın belgesi! Kartal Belediyesi’nden Ali Mahir Başarır’ın villasına özel hizmet

Almanya’nın sağlık sistemini gurbetçiden duyun: ‘Bizi mi kıskanıyorlar ha ha ha’ diyenlere gelsin

Yerlikaya duyurdu: FETÖ’nün aktif hücrelerine eş zamanlı baskın! 92 hain yakalandı 59'u tutuklu
Gündem Tek aday girdiği seçimi kazanan Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarına gözdağı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda tek aday olan Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Sonuçların ardından açıklama yapan Özel, kendinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarına gözdağı verdi.

Partinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Oyların sayımı ve tasnifinin ardından yapılan açıklamada, kurultayda tek aday olan Özgür Özel'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi.

Sonuçların ardından açıklama yapan Özel, kendinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarına gözdağı verdi.

Özgür Özel, "CHP, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine Hodri Meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine Hodri Meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda

AK Partili Elitaş salonu terk etti! CHP’nin kurultayında büyük kepazelik
AK Partili Elitaş salonu terk etti! CHP’nin kurultayında büyük kepazelik

‘Yapamaz’ diyen CHP’liler rezil oldu! Nefes yazarından Bakan Murat Kurum'a övgüler
‘Yapamaz’ diyen CHP’liler rezil oldu! Nefes yazarından Bakan Murat Kurum'a övgüler

Papa Anıtkabir’de. Subayımız selam durdu. Niye?
Yazar Ali Karahasanoğlu bu yazısında, Papa'nın Türkiye ziyaretinde Anıtkabir'e çelenk koyması ve görevli bir subayın Papa'ya protokol gereği..
Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! "Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?"
Türkiye son bir aydır adeta “Papa gündemine” kilitlenmiş durumda. Sosyal medyada dolaşan “Atatürk Papa’nın Türkiye’ye gelmesini engellemişti..
Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!
Aileler istemiyor! Teşhirci Aleyna Tilki'nin ve LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin'in Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde olmasından aile..
