Tek aday girdiği seçimi kazanan Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarına gözdağı
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda tek aday olan Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Sonuçların ardından açıklama yapan Özel, kendinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarına gözdağı verdi.
Partinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Oyların sayımı ve tasnifinin ardından yapılan açıklamada, kurultayda tek aday olan Özgür Özel'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi.
Sonuçların ardından açıklama yapan Özel, kendinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarına gözdağı verdi.
Özgür Özel, "CHP, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" ifadelerini kullandı.
