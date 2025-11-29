  • İSTANBUL
Gündem Oytun Erbaş'tan Caner Taslaman'a deve sidiği teşekkürü
Gündem

Oytun Erbaş'tan Caner Taslaman'a deve sidiği teşekkürü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Oytun Erbaş, bir dönem televizyona deve sidiği ile çıkan felsefeci Caner Taslaman’a teşekkür etti. Erbaş, "Bana bilmediğim bir hadisi öğrettin" dedi.

Daha önce AKİT TV'de ekranlara gelen Kırmızı Masa programında deve idrarının faydasından bahseden Oytun Erbaş, "Evet deve şifa. Onun sütü ve idrarında garip antikorlar var. Bunlar virüsü öldürüyor. İlim devenin idrarında. Bunlara ecnebi bakıyor, biz bakmıyoruz, eleştiriyoruz" demişti.

Buket Aydın'ın Tv100'deki programına katılan Oytun Erbaş'ın Caner Taslaman ile deve sidiği polemiği gündem oldu.

Bilindiği üzere Caner Taslaman geçmiş yıllarda Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil'i hedef göstermek amacıyla canlı yayına deve idrarı ile çıkarak tepki toplamıştı.

Bu olayı canlı yayında hatırlatan Oytun Erbaş, "Çöldeki sürüngen senin şekerine şifaydı. Devenin idrarı senin enfeksiyonuna şifaydı. Köpek balığın kıkırdaklarını yiyorlar. Ecnebi yapınca bravo diyoruz. Biz Hadis'i bilime uydurmaya çalışıyoruz. Aslında Bilim Hadis'e uyduruluyor. Ben o gün bugündür deve sidiğini yiyip içmişimdir. Devedeki kamelit antikorundan haberim bile yoktu. İyi ki varsın, iyi ki deve sidiğini o yayında salladınız. Bana bilmediğim bir hadisi öğrettin" dedi.

 

1
Yorumlar

Dayi

Litre litre içsin buna inanan müslümanlar. Yakışır.. Dünya nereye bunlar sidik peşindeler.
