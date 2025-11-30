Milyonlarca sürücü etklinecek! Ehliyeti böyle olanlara sigorta para ödemeyecek

HUKUKİ DAYANAK TAMAMEN GEÇERLİ Avukat Ahmet Yavuzer, sigorta şirketlerinin bu tutumunun Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu’na tamamen uygun olduğunu vurguladı. Yavuzer, “Her poliçe, geçerli bir sürücü belgesi şartını içerir. Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte sigorta şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda değildir. Bu nedenle sürücü hem kendi aracının hem de karşı tarafın hasarını ödemek durumunda kalabilir” ifadelerini kullandı.