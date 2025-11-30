  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Milyonlarca sürücü etklinecek! Ehliyeti böyle olanlara sigorta para ödemeyecek

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milyonlarca sürücü etklinecek! Ehliyeti böyle olanlara sigorta para ödemeyecek

Sigorta şirketleri, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni bir duyuru paylaştı. Ülke genelinde uygulanmaya başlayan düzenlemeye göre, eski tip ehliyetle kaza yapan sürücülere sigortadan ödeme yapılmayacağı açıklandı. Uzmanlar, bu durumda olanların hem idari cezalarla karşılaşacağını hem de oluşan hasarın tamamını kendi bütçesinden karşılamak zorunda kalacağını belirtiyor. Kararın, ehliyet yenileme sürecini hızlandırması bekleniyor.

#1
Foto - Milyonlarca sürücü etklinecek! Ehliyeti böyle olanlara sigorta para ödemeyecek

31 EKİM’DEN SONRA GEÇERSİZ SAYILIYOR Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 31 Ekim 2025’te doldu. Bu tarihten sonra geçerliliğini yitiren belgelerle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi kapsamında 12.978 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. Ancak ceza bununla da sınırlı değil.

#2
Foto - Milyonlarca sürücü etklinecek! Ehliyeti böyle olanlara sigorta para ödemeyecek

EHLİYETİ BÖYLE OLANALARA PARA ÖDENMEYECEK Sigorta sektörü temsilcileri, geçerliliği sona eren ehliyetlerle araç kullananların, kaza yapmaları durumunda sigorta şirketlerinden herhangi bir ödeme alamayacağını açıkladı. Poliçe hükümlerine göre, “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması” şartı temel kriterlerden biri. Bu nedenle eski tip ehliyetle araç kullananlar artık “ehliyetsiz sürücü” statüsünde değerlendiriliyor.

#3
Foto - Milyonlarca sürücü etklinecek! Ehliyeti böyle olanlara sigorta para ödemeyecek

Bu durum, kazaya karışan sürücülerin hem kendi araçlarındaki hasarı hem de karşı tarafın zararını cebinden ödemesi anlamına geliyor.

#4
Foto - Milyonlarca sürücü etklinecek! Ehliyeti böyle olanlara sigorta para ödemeyecek

KARŞI TARAFIN HASARINI DA ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKLAR Sigorta yetkilileri, “Kaza tespit tutanağında eski tip ehliyet yer alıyorsa, sigorta şirketi dosyayı reddetme hakkına sahiptir” diyerek uyarıyor. Kasko poliçeleri geçersiz sayılacağı gibi, trafik sigortası karşı tarafın zararını ödemesi halinde bile sigorta şirketleri bu bedeli rücu davası yoluyla sürücüden tahsil edebilecek.

#5
Foto - Milyonlarca sürücü etklinecek! Ehliyeti böyle olanlara sigorta para ödemeyecek

HUKUKİ DAYANAK TAMAMEN GEÇERLİ Avukat Ahmet Yavuzer, sigorta şirketlerinin bu tutumunun Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu’na tamamen uygun olduğunu vurguladı. Yavuzer, “Her poliçe, geçerli bir sürücü belgesi şartını içerir. Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte sigorta şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda değildir. Bu nedenle sürücü hem kendi aracının hem de karşı tarafın hasarını ödemek durumunda kalabilir” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Milyonlarca sürücü etklinecek! Ehliyeti böyle olanlara sigorta para ödemeyecek

SÜRÜCÜLERE SON UYARI Uzmanlar, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için eski tip ehliyeti olan sürücülerin en kısa sürede yenileme işlemini yapmaları gerektiğini belirtiyor. Aksi halde hem ceza yükü hem de sigorta güvencesi kaybı sürücülere büyük maddi zarar getirebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güney Kore L-SAM Füze sistemi geliyor!
Dünya

Güney Kore L-SAM Füze sistemi geliyor!

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Uzun Menzilli Kara Konuşlu Hava Savunma Füze Sistemi (L-SAM) seri üretimine ilişkin son ..
AK Partili Elitaş salonu terk etti! CHP’nin kurultayında büyük kepazelik
Gündem

AK Partili Elitaş salonu terk etti! CHP’nin kurultayında büyük kepazelik

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’na misafir olarak katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, ana muhalefet partisinin kurultayında gös..
Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! "Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?"
Gündem

Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! “Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?”

Türkiye son bir aydır adeta “Papa gündemine” kilitlenmiş durumda. Sosyal medyada dolaşan “Atatürk Papa’nın Türkiye’ye gelmesini engellemişti..
Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı
Gündem

Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Milli Savunma Bakanlığında görev değişikliğine gidildi; çok sayıda kurumda yeni atamalar ve gö..
TOGG'dan Avrupa çıkarması
Otomotiv

TOGG'dan Avrupa çıkarması

Türkiye'nin gururu TOGG; Mercedes, Audi, BMW ve Volkswagen gibi otomotiv devlerini üreten Almanya'da yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Almanya’nın sağlık sistemini gurbetçiden duyun: ‘Bizi mi kıskanıyorlar ha ha ha’ diyenlere gelsin
Dünya

Almanya’nın sağlık sistemini gurbetçiden duyun: ‘Bizi mi kıskanıyorlar ha ha ha’ diyenlere gelsin

Avrupa'nın refah ve sağlık sistemini övenlere kapak olacak bir isyan Almanya'dan geldi. Almanya'da yaşayan bir gurbetçi anne, 40 derece ateş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23