Haber Merkezi Giriş Tarihi: Milyonlarca sürücü etklinecek! Ehliyeti böyle olanlara sigorta para ödemeyecek
Sigorta şirketleri, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni bir duyuru paylaştı. Ülke genelinde uygulanmaya başlayan düzenlemeye göre, eski tip ehliyetle kaza yapan sürücülere sigortadan ödeme yapılmayacağı açıklandı. Uzmanlar, bu durumda olanların hem idari cezalarla karşılaşacağını hem de oluşan hasarın tamamını kendi bütçesinden karşılamak zorunda kalacağını belirtiyor. Kararın, ehliyet yenileme sürecini hızlandırması bekleniyor.