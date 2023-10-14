Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2024 ramazan tarihi

Bütün müslümanların heyecanla beklediği Recep, Şaban ve Ramazan aylarının miladi takvime göre tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanandı. İşte, 2024 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri..

2024'te üç aylar ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgilendirmeye göre üç aylar 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Ramazan'ın ilk günü ise 10 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor.

Regaip Kandili nedir?

Regaip Kandili ya da Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir.

2024 dini günler takvimi

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

ÖNE ÇIKAN VİDEO