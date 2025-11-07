  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD ordusu, Nijerya'ya askeri müdahale için hazırlanıyor İddiası

Şara ziyareti öncesi ABD’den flaş karar: Suriye’den yaptırımlar kaldırıldı

İBB iddianamesi salı günü açıklanacak

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

İki ülke anlaştı! Çin - ABD görüşmesi sonrası Çin nadir toprak elementleri kısıtlamalarını durdurdu

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Ülker Bisküvi yılın 9 ayını 80,9 milyar lira ciroyla kapattı! KAP'a bildirildi

6 yaşındaki bu kız çocuğu 335 kurşunla katledildi! İstanbul 2 No’lu Barosu’ndan “İsrail Soykırımı İçin Suç Duyurusu!”

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
İSLAM Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 üç aylar takvimi...
İSLAM

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 üç aylar takvimi...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 üç aylar takvimi...

İslam dünyasında oldukça özel bir konuma sahip olan mübarek Üç Aylar ne zaman? Üç Aylar ne zamana denk gelecek? Üç aylar ne zaman hangi gün başlayacak? 2026 Üç Aylar takvimi

2026 Üç aylar ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı netleşti.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç aylar döneminde yer alan mübarek gün ve gecelerin yanı sıra Ramazan ayında İslam’ın beş esasından biri olan Oruç ibadeti de bulunmaktadır.

Recep ayı içindeki ilk mühim gece Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 gecesi idrak edilecek.

Üç ayların ikincisi Şaban ayı 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

Üç ayların sonuncusu Ramazan ayı ise 19 Şubat’ta başlayarak 19 Mart tarihinde bayram arifesi ile tamamlanacak.

Üç ayların ilki olan Recep ayı miladi takvimde 21 Aralık 2025 Pazar günü başlıyor. İşte 2026 Üç Aylar takvimi...

Buna göre;

Regaib Kandili 25 Aralık 2025 gecesi,

Miraç Kandili ise 15 Ocak 2026 gecesi idrak edilecek.

Üç ayların ikincisi Şaban ayı ise 20 Ocak 2026 günü başlayacak.

Buna göre;
Berat Kandili 2 Şubat 2026 akşamı idrak edilecek.

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı da 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı gece olarak rivayet edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece yani 16 Mart 2026 gecesi idrak edilecek.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat 2026 günü, son orucu ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve aynı zamanda Ramazan Bayramı Arefesi olarak idrak edilecek.

Buna göre 20 Mart 2026 günü Ramazan Bayramının ilk günü kutlanacak. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

----

21 Aralık 2025 Üç Ayların Başlangıcı

25 Aralık 2025 Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Berat Kandili

19 Şubat 2026 Ramazan başlangıcı

16 Mart 2026 Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1 gün

211 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2 gün

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3 gün

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?
Dünya

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu tarafından Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, iki yılı ..
Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu
Gündem

Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu

Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosya kapatan zabıt katibi, kendini "Maddi sıkıntılar içindeydim" ifadeleriyle savunmaya kalkıştı. ..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23