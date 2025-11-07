Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 üç aylar takvimi...

2026 Üç aylar ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı netleşti.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç aylar döneminde yer alan mübarek gün ve gecelerin yanı sıra Ramazan ayında İslam’ın beş esasından biri olan Oruç ibadeti de bulunmaktadır.

Recep ayı içindeki ilk mühim gece Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 gecesi idrak edilecek.

Üç ayların ikincisi Şaban ayı 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

Üç ayların sonuncusu Ramazan ayı ise 19 Şubat’ta başlayarak 19 Mart tarihinde bayram arifesi ile tamamlanacak.

Üç ayların ilki olan Recep ayı miladi takvimde 21 Aralık 2025 Pazar günü başlıyor. İşte 2026 Üç Aylar takvimi...

Buna göre;

Regaib Kandili 25 Aralık 2025 gecesi,

Miraç Kandili ise 15 Ocak 2026 gecesi idrak edilecek.

Üç ayların ikincisi Şaban ayı ise 20 Ocak 2026 günü başlayacak.

Buna göre;

Berat Kandili 2 Şubat 2026 akşamı idrak edilecek.

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı da 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı gece olarak rivayet edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece yani 16 Mart 2026 gecesi idrak edilecek.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat 2026 günü, son orucu ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve aynı zamanda Ramazan Bayramı Arefesi olarak idrak edilecek.

Buna göre 20 Mart 2026 günü Ramazan Bayramının ilk günü kutlanacak. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

----

21 Aralık 2025 Üç Ayların Başlangıcı

25 Aralık 2025 Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Berat Kandili

19 Şubat 2026 Ramazan başlangıcı

16 Mart 2026 Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1 gün

211 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2 gün

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3 gün