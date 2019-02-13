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Üç aylar ne zaman başlayacak? 2019 Recep, Şaban ve Ramazan aylarının faziletleri

Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi. Müslümanlar için manevi kazanç ayları olan üç aylar bu sene hangi tarihte? Vatandaşlar, Üç aylar ne zaman başlayacak? 2019 Mübarek gün ve geceler hangi günler? Regaib kandili ne zaman? sorularının cevabını aratıyor. Peki üç aylar hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman? İşte 2019’un dini günlerinin listesi...

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
Üç aylar ne zaman başlayacak? 2019 Recep, Şaban ve Ramazan aylarının faziletleri

Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi. Müslümanlar için manevi kazanç ayları olan üç aylar bu sene hangi tarihte? Vatandaşlar, Üç aylar ne zaman başlayacak? 2019 Mübarek gün ve geceler hangi günler? Regaib kandili ne zaman? sorularının cevabını aratıyor. Peki üç aylar hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman? İşte 2019’un dini günlerinin listesi...

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Üç ayların fazileti nedir?

Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

Recep ayının önemi nedir?

Kur'an'da "...bunlardan dördü hürmetli aylardandır..." derken Recep Ayı da kastedilmiştir. Recep Ayı'nın faziletiyle ilgili hadisler çoktur. Bunlardan bazıları "Recep Allah'ın, Şa'ban benim Ramazan ise ümmetimin ayıdır", "Recep'in ilk Cuma gecesinden gafil olmayasınız. Zira o gece, meleklerin "Reg,ip" ismini verdikleri gecedir." Ancak bu hadislerin sıhhatı konusu ihtilaflıdır.

Şaban ayının önemi nedir?

Şaban Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. İslam'a göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir.

Ramazan ayının önemi nedir?

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir. Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır.. Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde "oruç" tutmak Müslümanlara emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:

''O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! (Bakara 185)''

Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemeğe ve bu yemeğin yendiği zaman aralığına sahur denir. Gün sonunda akşam ezanı okununca orucun açılmasına ve bu esnada yenen yemeğe iftar denir.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
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