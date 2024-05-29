  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi UBS Bakır fiyatları tahmini! Ünlü banka ilk çeyrekte 12 bin dolar üzerine çıkabilir diyerek O tarihi işaret etti
Ekonomi

UBS Bakır fiyatları tahmini! Ünlü banka ilk çeyrekte 12 bin dolar üzerine çıkabilir diyerek O tarihi işaret etti

Yeniakit Publisher
2024-05-29 17:41:00 -
UBS Bakır fiyatları tahmini! Ünlü banka ilk çeyrekte 12 bin dolar üzerine çıkabilir diyerek O tarihi işaret etti

UBS, bakır fıyatlarının yılsonuna kadar 11.500 dolar/ton, 2025 ortasına kadar 12.000 dolar/ton veya üzerıne çıkmasını beklediklerini bildirdi.

UBS,bakır fıyatlarının yılsonuna kadar 11.500 dolar/ton, 2025 ortasına kadar 12.000 dolar/ton veya üzerıne çıkmasını beklediklerini bildirdi.

UBS, son arz-talep tahminlerinin hem bu yıl hem de 2025 yılı ıçın yaklaşık 390.000 ton bakır açığına işaret ettiğini de belirtti.

OPEC+’ın 2 Hazı̇ran’da yapacağı toplantıda mevcut kesı̇ntı̇yı̇ en az üç ay daha uzatmasını beklerdiklerini de ifade eden UBS, kısa süre önce altın için yılsonu fiyat tahminini 2.600 $/ons’a yükselttiklerini hatırlatırken, düşüşlerde 2.300 $/ons veya altında alım yapılmasını önerri.

2Önümüzdekı dönemde emtia fıyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz” diyen UBS, önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde geniş emtia endeksleri için %10 cıvarında toplam getiri bekliyor

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23