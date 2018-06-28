THY - İmaj
0553 313 94 23

Uber'in rakibinin piyasa değeri yükseldi

Uber'in Amerika'daki en büyük rakibi Lyft'in piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğu bildirildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:15
Uber'in rakibinin piyasa değeri yükseldi

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayanUber'in ABD'deki en büyük rakibi Lyft'in piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğu bildirildi.

Lyft tarafından yapılan açıklamada, şirket için en son gerçekleştirilen 600 milyon dolarlık finansmanın ardından firmanın piyasa değerinin 15,1 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, bu yılın ilk yarısında Lyft'in sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmeye odaklandığı belirtilirken, şirketin araçlarında karbon salınımını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadele ettiği vurgulandı.

Uzmanlar, Lyft'in piyasa değerinin Nisan 2017'de 7,5 milyar dolar olduğunu kaydederek, şirketin ilk halka arzının (IPO) bu yıl gerçekleşebileceğini bildiriyor.

Uber'in ise piyasa değerinin yaklaşık 62 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, firmanın IPO'sunun gelecek yıl gerçekleşmesi öngörülüyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:15
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...