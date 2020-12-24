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Ekonomi UBER yenide mi başlıyor?
Ekonomi

UBER yenide mi başlıyor?

UBER yeniden mi geliyor? İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın UBER'e açtığı dava sonucunda mahkeme UBER uygulamasına erişimi engelleme kararı almıştı. Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu ve mahkeme kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı. Peki UBER yenide mi başlıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:33:00 - 2020-12-24 10:34:26
UBER yenide mi başlıyor?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın internet uygulaması üzerinden hizmet veren UBER’e erişimin engellenmesi için açtığı davada karar 14 Aralık 2019’da çıkmıştı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, UBER'in haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti. Mahkeme, Uber uygulaması ve Uber.com’a erişimin engellenmesine karar vermişti.

İstinaf mahkemesi bugün aldığı karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

UBER yeniden mi başladı?

Uber Global sözcüsü, "Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz" dedi. 2014 yılından itibaren İstanbul'da hizmet vermeye başlayan Uber'in bugüne dek 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilerek kullanıldığı belirtilirken erişim engelinin kalkması ile, Uber uygulamasında UberTaksi hizmetinin sunulabileceği ifade edildi. Uber uygulamasını erişim engelinden önce İstanbul’da 14 bin 500 taksi sürücüsü kullanılıyordu.

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