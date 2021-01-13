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Yaşam Uber uygulaması devam edecek mi?
Yaşam

Uber uygulaması devam edecek mi?

İnsanlara taksi hizmeti veren seyahat şirketi Uber, bir müddet sarı taksicilerin şikayeti üzerine yasaklanmıştı. Yeni karar belli oldu. Uber uygulaması devam edecek mi? Uber nedir? Neden yasaklanmıştı?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 13:00:00 -
Uber uygulaması devam edecek mi?

2020 Aralık ayında İstinaf mahkemesi tarafından alınan kararda Uber'in sarı taksiler ile beraber çalışmaya devam etmesine izin verilmesinin ardından Türkiye’de uygulanan erişim engeli de kaldırıldı.

Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" ifadeleri kullanıldı.

Uber nedir?

Uber, akıllı telefon üzerinden seyahat hizmeti veren bir uygulamadır. Telefona uygulamayı indirdikten sonra müşterileri gidecekleri yere götürecek aracı tespit etme, bulma, çağırma, fiyatını ve güzergahını belirleme hizmeti vermektedir. Yolcu, gideceği yere taksi, lüks araç ya da herhangi bir araç ile gitme seçeneklerinden herhangi birisini tercih edebiliyor.

Uygulamadan nereye gidileceği seçildiği için şoföre tarif etmeye de gerek kalmıyor. Kredi kartı ile ödeme seçeneği bulundurduğu için nakit parası olmayanlara da hizmet veriyor.

Uber neden yasaklanmıştı?

Sarı taksiciler, Uber şirketinin Türkiye'de vergi ödemediği, bunun da haksız kazanç olduğundan dolayı şikayet ediyordu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, taksicilerin bu uygulamadan rahatsızlık duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor. Uber uygulamanın hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor."

Taksiciler, Uber'in vergi ödemediğini savunsa da firma ödediğini belgeleriyle dile getirmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise 81 ile Uber şoförlerine ve yolcularına 'korsan taşımacılık' gerekçesiyle para cezası kesilmesi talimatı göndermişti.

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