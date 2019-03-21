Uber davası sonrası taksi plakalarında sert düşüş! İşte yeni fiyatlar...

Ticari taksi plaka satış fiyatları Uber davasının sonuçlanacağına ilişkin beklentiyle yükseltildi. Ancak mahkemenin ertelenmesiyle birlikte fiyatlarda sert düşüş yaşandı. 1.3 milyon liraya satılan plakalar yaklaşık 1.7 milyon liraya kadar yükselmişti. Bir gündeki fiyat farkı 150 bin lirayı buldu.

Ticari taksi plaka fiyatlarında birden bire sert yükselişler yaşandı. Uber’in Türkiye’de yasaklanmasına ilişkin davanın öncesinde İstanbul taksi plakalarında yüzde 30’a varan primlenme gerçekleşmişti.

Galericilerin komisyonu tek bir satıştan 200 bin lira

Dava öncesinde yaklaşık 1.3 milyon lira civarında el değiştiren taksi plakalarının fiyatları dava günü son yılların en yüksek seviyesi olan 1.675.000 liraya kadar yükseldi. İstanbul’da bulunan bazı galericiler plaka satışındaki komisyonlarını 200 bin lira olarak belirledi ve 1.475.000 liradan aldıkları plakaları 1.675.000 liradan internet sitelerinde açıkladığı fiyatlardan satışa sundular.

Ancak Uber davasına ilişkin bilirkişi heyeti raporunun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle dava 3 Temmuz 2019 tarihine ertelendi.

Taksi camiası için olumsuz olan bu gelişme nedeniyle taksi plakaları saatler içinde değer kaybetmeye başladı ve 100 bin liranın üzerinde düşüşler gerçekleşti.

Plaka satışında yüzde 3 vergi alınıyor

Taksi plakaları satılırken, satış bedeli üzerinden yüzde 3 oranında vergi kesintisi yapılıyor. Geçtiğimiz gün plaka alan bir kişi 1.675.000 lira ödeme yaptıysa yüzde 3 oranında vergisi 50 bin 250 lira olarak çıkıyor. Plakayı alan kişi toplamda 1.725.000 lira ödemiş oluyor.

Plaka 1.7 milyon lira kirası 7 bin lira

Ticari taksilerin Uber, korsan taşımacılık gibi nedenlerden dolayı kazançları düşüşe geçti. Ayrıca ticari taksiye giren araçların fiyatlarının artması (yaklaşık 110 bin lira), 6 yılda bir değiştirme zorunluluğu, trafik sigortası primlerinin yüksekliği, bakım ve parça fiyatlarının yükselmesi kar marjını düşürmeye başladı. 6 yıl sonunda değiştirilen araçlar ise 15-20 bin lira gibi fiyatlardan satılıyor ve bu araçlar için vergiden düşme imkanı olmuyor.

1.7 milyon liraya yaklaşan fiyatlardan plaka satan galericiler araçları maksimum 7-7 bin 500 lira fiyattan kiraya verebiliyorlar. Yapılan yatırımın geri alınması da yaklaşık 10-15 yılı buluyor. Bu nedenle genellikle gurbetçilerin tercih ettiği taksi plakaları yatırım aracı olmaktan çıkıyor.