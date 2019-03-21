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Uber davası sonrası taksi plakalarında sert düşüş! İşte yeni fiyatlar...

Uber'in Türkiye'de yasaklanacağı söylentileri üzerine tavan fiyatlara ulaşan ticari taksi plakaları, mahkemenin Uber davasını ertelemesi nedeniyle sert bir düşüşe geçti.

21 Mart 2019 Perşembe 12:20
Uber davası sonrası taksi plakalarında sert düşüş! İşte yeni fiyatlar...

Ticari taksi plaka satış fiyatları Uber davasının sonuçlanacağına ilişkin beklentiyle yükseltildi. Ancak mahkemenin ertelenmesiyle birlikte fiyatlarda sert düşüş yaşandı. 1.3 milyon liraya satılan plakalar yaklaşık 1.7 milyon liraya kadar yükselmişti. Bir gündeki fiyat farkı 150 bin lirayı buldu.

Ticari taksi plaka fiyatlarında birden bire sert yükselişler yaşandı. Uber’in Türkiye’de yasaklanmasına ilişkin davanın öncesinde İstanbul taksi plakalarında yüzde 30’a varan primlenme gerçekleşmişti.

Galericilerin komisyonu tek bir satıştan 200 bin lira

Dava öncesinde yaklaşık 1.3 milyon lira civarında el değiştiren taksi plakalarının fiyatları dava günü son yılların en yüksek seviyesi olan 1.675.000 liraya kadar yükseldi. İstanbul’da bulunan bazı galericiler plaka satışındaki komisyonlarını 200 bin lira olarak belirledi ve 1.475.000 liradan aldıkları plakaları 1.675.000 liradan internet sitelerinde açıkladığı fiyatlardan satışa sundular.

Ancak Uber davasına ilişkin bilirkişi heyeti raporunun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle dava 3 Temmuz 2019 tarihine ertelendi.

Taksi camiası için olumsuz olan bu gelişme nedeniyle taksi plakaları saatler içinde değer kaybetmeye başladı ve 100 bin liranın üzerinde düşüşler gerçekleşti.

Plaka satışında yüzde 3 vergi alınıyor

Taksi plakaları satılırken, satış bedeli üzerinden yüzde 3 oranında vergi kesintisi yapılıyor. Geçtiğimiz gün plaka alan bir kişi 1.675.000 lira ödeme yaptıysa yüzde 3 oranında vergisi 50 bin 250 lira olarak çıkıyor. Plakayı alan kişi toplamda 1.725.000 lira ödemiş oluyor.

Plaka 1.7 milyon lira kirası 7 bin lira

Ticari taksilerin Uber, korsan taşımacılık gibi nedenlerden dolayı kazançları düşüşe geçti. Ayrıca ticari taksiye giren araçların fiyatlarının artması (yaklaşık 110 bin lira), 6 yılda bir değiştirme zorunluluğu, trafik sigortası primlerinin yüksekliği, bakım ve parça fiyatlarının yükselmesi kar marjını düşürmeye başladı. 6 yıl sonunda değiştirilen araçlar ise 15-20 bin lira gibi fiyatlardan satılıyor ve bu araçlar için vergiden düşme imkanı olmuyor.

1.7 milyon liraya yaklaşan fiyatlardan plaka satan galericiler araçları maksimum 7-7 bin 500 lira fiyattan kiraya verebiliyorlar. Yapılan yatırımın geri alınması da yaklaşık 10-15 yılı buluyor. Bu nedenle genellikle gurbetçilerin tercih ettiği taksi plakaları yatırım aracı olmaktan çıkıyor.

İşte bazı galerilerin belirlediği taksi plakası fiyatları

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:20
  1. İstanbul
  2. Ticari Taksi
  3. Taksi plakaları
  4. Ticari taksi plaka fiyatları
  5. fiyatlarda sert düşüş
  6. Uber davası

YORUM YAZ

  • YalçınYalçın37 dk önce
    Aylık kira 8.000 liraya kadar çıktı..
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 49 dk önce
    Ne ülke ama değilmi!!! Plakanı bile alırken aracılara para vermeyi kanun adına zapturapt altına alıyor... hani şu avrupa insan hakları falan gibi konulardan dem vuranlar.... önce şu aleni hırsızlığı ortadan kaldırsınlar biz başka bir şey istemiyoruz onlardan... elin adamı kendi ülkesinde bu işi tamamen serbest piyasa koşullarına göre her türlü izin veriyorlar...insanlarıbiz de olduğu gibi deli dumrul gibi soymuyorlar...
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    UBER acilen yasal hale gelmeli, vatandaş rahat edecek. Bu taksici karteline çare bulsun devlet.
  • ÖmetÖmet1 sa önce
    Madem kiralar 7000 Di ben neden taksimi sattım siz bile haberinizde galeriyi savunuyorsunuz piyasa millet 8000 bin lira veriyor artı masraflar millet hamal gibi kullanılıyor parayı kazanan hep Belli kişiler sonra şoförler niye böle nasıl olmasınki bu kadar psikoloji ye???
  • altanaltan1 sa önce
    kasabın yanına kasap açmaya ses çıkarmıyor..2000 liaradan çalışan Türk ü işten atıp yerine 1000 tl ye Suriyeli çalıştırmaya ses çıkarmıyor.AMA TAKSİCİLERİ ASLANLAR GİBİ SAVUNUYOR...SONRA DAOYLARIMIZ NEDEN DÜŞÜYOR DİYE SUÇLU ARANIYOR...
  • turkturk1 sa önce
    BAKIN TURKIYEDE TAKSICILERKRALLAR GIBI YASADILAR BABADAB KALMA T PLAKA;LAR TAVAN YAPTI.BENIM ISIMPARAM YOK BIR ARABABM VAR TAKSICILIK YAPMAK ISTIYORUM. AMA PARAM OLMADIGI ICIN T PLAKAM OLMADIGIICIN YAPAMIYORUM. LANNEBU NE .. TAKSICILIKTURKIYEDE ZENGININ YAPTIGIIS. ZENGIN ISI. TURKIEYDE UBER YANDEX TAKSI VE DIGER BIR XOK TAKSIIN GELMESI GERKLI. RUSYANIN ENCOK SEVDIGIM YONU BUGUN ISTERSEN TAKSICILI YAPABILIRSIN UBER TAKSIDE YANDEX TAKSIDE LIDER TAKSIDE VS VS ISTEYEN TAKSICILIK YAPABILIYOR . AMA TURKIYEDE NEREDE T PLAKAN VAR YAPARIN YOKSA DONUNA YAPARSIN. TURKIYEDE YANDEX TAKSIDE GELSIM KI O T PLAKALAR BIR YERE GIRSIN .

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