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Dünya UAEA müfettişleri duyurdu: Uranyum parçacıkları tespit edildi
Dünya

UAEA müfettişleri duyurdu: Uranyum parçacıkları tespit edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin İran'ın Fordo Nükleer Tesisinde yüzde 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları tespit ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 23:14:00 -
UAEA müfettişleri duyurdu: Uranyum parçacıkları tespit edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin İran'ın Fordo Nükleer Tesisinde yüzde 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları tespit ettiği bildirildi.

UAEA, Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle her 3 ayda bir paylaştığı İran'ın nükleer faaliyetlerini ele alan raporunda, bu ülkede yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum parçacıklarının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Raporda, müfettişlerin 21 Ocak'ta İran'ın yer altı tesisi Fordo'da iki kademeli IR-6 santrifüjünün daha önce beyan edilenden "önemli ölçüde farklı" bir şekilde yapılandırıldığını fark ettiği, buradan alınan numunelerin yüzde 83,7'ye varan saflıkta parçacıklar olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Ajansın raporunda, "İran, ajansa zenginleştirme seviyelerinde 'istenmeyen dalgalanmaların' geçiş döneminde meydana gelmiş olabileceğini bildirdi." ifadesine yer verildi.

Ajans ile İran arasında konunun açıklığa kavuşturulması için görüşmelerin devam ettiği de raporda ifade edildi.
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UAEA, daha önceki raporlarında İran'ın yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirdiğini bildirmişti.

Bazı uluslararası medya kuruluşlarında İran'ın yüzde 84 seviyesinde uranyum zenginleştirdiğine ilişkin 20 Şubat'ta haberler çıkmış, Tahran yönetimi yalanlamıştı.

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