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U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı

Kilis’te bir otomobil U dönüşü yapmak isterken, başka bir otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:12
U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı

Kilis’te bir otomobil U dönüşü yapmak isterken, başka bir otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Mercidabık Caddesi üzerindeki Otogar kavşağında bir otomobil kontrolsüz bir şekilde U dönüşü yapmak isterken, aynı istikametten gelen bir başka otomobil U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:12
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