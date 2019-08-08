U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı Kilis’te bir otomobil U dönüşü yapmak isterken, başka bir otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kilis’te bir otomobil U dönüşü yapmak isterken, başka bir otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mercidabık Caddesi üzerindeki Otogar kavşağında bir otomobil kontrolsüz bir şekilde U dönüşü yapmak isterken, aynı istikametten gelen bir başka otomobil U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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