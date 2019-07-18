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U-11 Ligi’nde şampiyon Kayserispor oldu

Kayseri U-11 Mini Minikler şampiyonu oynanan final maçının ardından belli oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:11
U-11 Ligi’nde şampiyon Kayserispor oldu

Kayseri U-11 Mini Minikler şampiyonu oynanan final maçının ardından belli oldu. Normal süresi 1-1 eşitlikle biten maça Kayseri Şekerspor’u penaltı atışları sonunda mağlup eden Kayserispor şampiyonluğa ulaştı.


İki ayrı grupta 20 takımın katılımı ile başlayan Kayseri U-11 Mini minikler futbol liginde klasman gruplarında imk 4 sırayı alan takımlar çeyrek finale kaldı. Oynanan çeyrek ve yarı final maçlarında rakiplerini geride bırakan Kayserispor ile Kayseri Şekerspor takımları isimlerini finale yazdırdı. Final karşılaşması Sümer Stadı’nda oynandı. Dolu tribünler önünde Onur Öztal’ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Kayseri Şekerspor 1-0 önde tamamladı. Kayserispor, ikinci yarıda attığı gol ile skoru 1-1’e getirdi.


Maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanınca seri penaltı atışlarına geçildi. Yapılan penaltı atışlarında iki gol bulan Sarı-Kırmızılı takım, rakibinin sadece bir penaltıyı gole çevirmesi ile mutlu sona ulaşmış oldu. Maç sonunda Kayserisporlu oyuncular büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluğu tribünlerdeki aileleri ile kutlayan Sarı-Kırmızılı oyuncular sahadan mutlu şekilde ayrıldı. Şekersporlu oyuncuların ise son derece üzgün olması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:11
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