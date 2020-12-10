TZOB Başkanı Bayraktar, tarımsal kuraklık riski için tedbir alınmasını istedi:

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımdaki kuraklık sorununa işaret ederek, salgın süreciyle 2021'de gıda riskinin büyük boyutlarda olacağını ileri sürdü.

Bayraktar, Tarımda Kuraklık Raporu'na ilişkin açıklamada bulundu.

İklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından birinin de kuraklık olduğunu bildiren Bayraktar, "Önlem alınmazsa, gelecekte bu durum tarımsal üretimi sekteye uğratacak, gıda güvenliği endişesini taşımamıza neden olacaktır." uyarısını yaptı.

Bayraktar, kuraklık riski nedeniyle 2021'in bu yıldan daha büyük risk taşıdığına işaret ederek, "Ülkemizdeki kuraklık, üretimi olumsuz etkileyecektir. Aralık ortalarına kadar yağış alamazsak, risk daha çok artacaktır." ifadesini kullandı.

Kuraklık nedeniyle üretimleri düşen ülkelerin ihracat yasağı getirebileceğini aktaran Bayraktar, Türkiye'nin buğday başta olmak üzere bitkisel ve hayvansal ürünlerde ihracat yasaklarıyla karşılaşabileceğini kaydetti.

Bayraktar, bu nedenle buğday gibi stratejik ürünlerde bir miktar stok yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kuraklığın boyutları artarsa, paramız olsa dahi, ürün bulmak mümkün olmayacaktır. Yerli ve milli üretimden başka çaremiz yoktur. Ülkemizde boş toprak kalmamalıdır. Çiftçimizin terk ettiği boş, ekilmeyen topraklar üretime kazandırılmalıdır. Çok acil olarak tedbirler almalıyız. Sulanmayan alanların sulamaya açılması başta olmak üzere, yapısal sorunlara odaklanmalı, üreticilerimizin bu dönemde zaten yüksek olan elektrik ve su maliyetleri daha da artacağı için acil olarak elektrik ve sulama ücretlerinde indirime gidilmeli, üreticilerimize verilen destekler artırılmalıdır. Devam eden pandemi riski sürecine bir de kuraklık riskini eklediğimizde, 2021 yılında gıda riskinin çok daha büyük boyutlarda olacağını söyleyebiliriz. Tedbirlerini almayan ülkeleri, 2021 yılında zor günler bekliyor."

Sonbaharda ekilen kuru tarım kapsamındaki ürünlerin su beklediğini belirten Bayraktar, "Türkiye'de kuru alanlarda yetiştirilen buğday, arpa, kanola ve kırmızı mercimek gibi bazı temel ürünlerin kuraklıktan etkilenme sınırına gelinmiştir." değerlendirmesinde bulundu.