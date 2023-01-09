  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım TZOB Başkanı Bayraktar: Tarım BAĞKUR primleri düşürülsün
Tarım

TZOB Başkanı Bayraktar: Tarım BAĞKUR primleri düşürülsün

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, tarım BAĞKUR primlerinin düşürülmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 11:31:00 -
TZOB Başkanı Bayraktar: Tarım BAĞKUR primleri düşürülsün

Çiftçilerin 2022’de 2 bin 158 lira 8 kuruş olan tarım BAĞKUR primlerinin 2023’te 3 bin 452 lira 76 kuruşa yükseldiğini belirten Bayraktar, “Hazine teşvik indirimi ile 2 bin 952 lira 36 kuruş olan bu tutarı çiftçilerimizin ödeme imkanı bulunmuyor” değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, çiftçilerin tarım BAĞKUR primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki Hazine teşvik indiriminin enflasyon göz önüne alınarak makul düzeye yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçilerin 9 bin gün prim ödemesiyle emekli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları ifade etti: “Diğer sigortalılar 20 yıl, çiftçilerimiz 25 yıl prim ödemesi yapmak zorundadır. Çiftçilerimizin sigorta prim ödemesi yarıya düşürülmezse, tarım BAĞKUR sigortalı sayısı azalmaya devam edecektir. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılı dönemin dikkate alınarak, muafiyette geçen sürelerin borçlandırılması imkanı sağlanmalı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Kanunda değişiklik yapılırken, tarım BAĞKUR sigortası prim gün sayısı, 2008’de olduğu gibi 15 güne indirilmelidir.” Bayraktar, çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak, 90 gün yıpranma payı ilave edilmesini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23