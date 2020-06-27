TYT'de çıkan Kimya Soruları YKS 2020 çıkan sorular
TYT'de çıkan Kimya Soruları YKS 2020 çıkan sorular şimdiden merak ediliyor. YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. Sosyal medyada kullanıcılar sorularla ilgili yorum yaparken bazı derslerle ilgili çıkan soruları paylaştı. TYT'de çıkan kimya soruları da yine sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. İşte TYT kimya sorularından bazılar...
TYT'de çıkan Kimya Soruları YKS 2020 çıkan sorular
Üniversite giriş sınavı YKS'nin ilk oturumu TYT bugün gerçekleştirildi. Adaylara, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. 165 dakika süren YKS'de adaylar geleceklerini belirleyecek sınavı geride bıraktı.
YKS TYT sınavının sona ermesinin ardından gözler YKS yorumlarına çevrildi. Öğrenciler sosyal medyada yapılan yorumları merakla araştırıyor. İşte sosyal medyada paylaşılan bazı Kimya soruları...