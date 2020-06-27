TYT Türkçe testi soruları cevapları 2020 YKS TYT çıkmış Türkçe soruları

YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. ÖSYM tarafından TYT soru ve cevapları açıklanmazken sosyal medya üzerinden bazı TYT Türkçe soruları ve cevapları paylaşıldı.