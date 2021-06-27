TYT soruları 2021 TYT cevap anahtarı YKS soru cevapları yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Adaylara toplam 120 soru için 135 dakika süre verildi. Sınav 12.30’da sona erdi.

Başkan Halis Aygün, yaptığı açıklamada," 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. " dedi. Başkan Aygün, yarın yapılacak olan AYT ve YDT oturumlarına katılacak adayları başarı, sınavda görev alacak sınav görevlilerine de kolaylık diledi.

TYT soruları zor muydu kolay mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün düzenlendi. TYT’ ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav, tek oturumda 135 dakika sürdü. TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 sosyal Bilimler (Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe), 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı. Uzmanlar TYT sorularını değerlendirdi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanları TYT sorularını değerlendirdi.

MATEMATİK (Ertuğrul Çelik-Kemalettin Ağaç): Matematik testi muhakeme gücünü ve yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşuyordu. Zor soru sayısı önceki yıllara göre biraz daha fazla. Öğrencilerin çok fazla süre problemi yaşadığı bir sınav yapılmış.

GEOMETRİ (Mehmet Güler): 2021 TYT’de geometri sorularında müfredat dışı soru yoktu. Temel geometrik kavramlara hakim, bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav oldu. Bu yılın geometri sorularını geçmiş yılların geometri soruları ile karşılaştırdığımızda biraz daha zaman alan ve daha zor geometri sorularının olduğu bir TYT olduğunu söyleyebiliriz.

FİZİK (Ulaş Türken-Banu Metin): 2021 TYT Fizik soruları müfredat dahilinde olup son yıllardaki gibi 9'uncu ve 10'nuncu Sınıf konularıydı. Beklenmedik bir soru yok. Adaylar ısı sıcaklık, madde ve özellikleri, enerji, optik, kuvvet hareket, basınç konularından sorularla karşılaştı. Düzgün çalışan ve zamanı iyi kullanmayı öğrenmiş öğrencilerin yapabileceği sorular sorulmuş.

KİMYA (Nihal Şen-Gamze Çakır): 2021 YKS/TYT sınavındaki Kimya soruları 9'uncu ve 10'uncu Sınıf müfredatını içeriyor. Öğrenciler soruların anlaşılabilir olduğunu ifade ediyorlar. Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan Kimya bölümünde dersi iyi dinleyen ve tekrar eden öğrenciler için tüm sorular yapılabilir.

BİYOLOJİ (Emine Güler Durmaz): 2021 TYT Biyoloji soruları MEB kazanımlarına ve müfredata uygunluk gösteriyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9’uncu sınıf ve 10’uncu sınıf ünitelerine ait kazanımların sorgulandığı bu sınavdaki sorular, temel biyoloji konularına hakim ve dikkatli öğrencilerin kolayca yapabileceği düzeyde.

TÜRKÇE (Mutlu Kılavuz): TYT Türkçe testi, soru sayısı ve konu dağılımları bakımından geçen yılki sınavın benzeri şeklinde hazırlanmış. Paragraf soruları normalden daha kısa metinlerden oluşuyor. Ancak 25 paragraf sorusunu art arda çözmeye çalışmak öğrencinin bu teste zaman kaybetmesine ve yorulmasına yol açtı.

TARİH (Ekber Zekioğulları): Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, tarih soruları daha çok yorum ağırlıklı. Verilen öncül ve diyalog üzerinden, öğrencilerin yorum yapmaları ve bir yargıya varmaları istenmiş. TYT mantığına uygun, okuduğunu hızlı anlayan ve kavram bilgisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı sorular soruldu.

COĞRAFYA (Lale Erdemli): Soruların 9’uncu ve 10’uncu sınıf konularına dağılımı dengeli. Son yıllarda sorulmayan dünyanın şekli ve hareketleri konusundan soru soruldu. Zorluk derecesi normal, çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olmuş.

FELSEFE (Birsen Arslankara): 2021 TYT Felsefe soruları, bilgi ağırlıklı olmayan, çeldiricilerden oluşmayan, yoruma dayalı ve oldukça kolay sorulardı. Sorular daha çok 10. Sınıf müfredatı ile ilgiliydi.

TYT soru dağılımı

Soruların sınıflara ve konulara göre dağılımı şöyle:

9. SINIF

1. soru: Canlıların Temel Bileşenleri-Trigliserit

2. soru: Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması – Sınıflandırma Basamakları

3. soru: Hücre-Hücre zarı yapısı

10. SINIF

1. soru: Hücre Bölünmeleri-Mayoz bölünme

2. soru: Kalıtım- Soyağacı

3. soru: Ekosistem Ekolojisi-Besin Ağı

YKS TYT AYT soru ve cevapları yayınlandı mı?

YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS'nin ilk oturumu TYT bugün 12.30'ta sona erdi. YKS sınavı son oturum olan YDT sınavı ile tamamlanacak. YDT sınavı 27 Haziran 2021 saat 15.45'te başlayacak ve saat 17.45'te sınav sona erecek. YKS'de tüm oturumların sona ermesinin ardından ÖSYM'den yapılacak resmi açıklama ile soru ve cevap anahtarlarının erişime açılması bekleniyor.