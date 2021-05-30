TYT sınavının tarih konuları nelerdir?
YKS sınavına sayılı günler kala öğrenciler TYT sınavının ders konularını araştırmakta. Bu konulardan biri de TYT sınavının tarih konuları. Peki, TYT sınavının tarih konuları nelerdir? TYT sınavının tarih ders müfredatı nedir?
TYT sınavının güncel tarih konuları 2021. YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. YKS sınavının bilindiği gibi 3 oturumdan oluşmaktadır. Bunlar, TYT, AYT ve YDT sınavlarıdır. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
TYT sınavının tarih konuları nelerdir?
1-Tarih Bilimi
2-Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3-İlk Türk Devletleri
4-İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
5-İslam Medeniyetinin Doğuşu
6-Türk-İslam Devletleri (10–13. Yüzyıllar)
7-Türkiye Tarihi (11 – 13.Yüzyıl)
8-Beylikten Devlete (1300–1453)
9-Osmanlı Merkez Teşkilatlanması
10-Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453–1600)
11-Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
12-Avrupa ve Osmanlı Devleti (XVIII. Yüzyıl)
13-Cumhuriyet Dönemi İlke ve İnkılapları
14-En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)