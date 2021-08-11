TYT nedir? TYT puanıyla hangi bölüme kaç yıllık bölümlere girilir?

TYT puan hesapla | 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 20 Ağustos'ta bitecek merkezi yerleştirme tercih işlemlerine TYT puanı en az 150, AYT ve YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.

TYT nedir?

TYT'nin açılımı Temel Yeterlilik Testi'dir. TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YKS, 3 oturumdan oluşuyor. Sınavın ilk oturumu TYT'dir. YKS'ye başvuranların TYT'ye girmesi zorunludur.

TYT puanıyla hangi bölüme kaç yıllık bölümlere girilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) merkezi ve ek yerleştirme tercih işlemlerinin ardından bu yıla özel uygulanacak "ikinci ek yerleştirme" sürecinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT’de asgari 140 puan alanlar 2 yıllık bölümleri araştırmaya başladı.

YKS 2 yıllık bölümler nelerdir?

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet (2 Yıllık)

Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ambalaj Tasarımı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Arıcılık

Aşçılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Atık Yönetimi

Avcılık ve Yaban Hayatı

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayım Teknolojileri

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bitki Koruma

Biyokimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Boya Teknolojisi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çini Sanatı ve Tasarımı

Çocuk Gelişimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Deniz Brokerliği

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Deri Konfeksiyon

Deri Teknolojisi

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Dış Ticaret Taban Puanları (2 Yıllık)

Dijital Fabrika Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)

Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Diyaliz Taban Puanları (2 Yıllık)

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Döküm Taban Puanları (2 Yıllık)

Eczane Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektrik Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektronik Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektronörofizyoloji Taban Puanları (2 Yıllık)

Emlak Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Endüstriyel Cam ve Seramik Taban Puanları (2 Yıllık)

Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Endüstriyel Kalıpçılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Enerji Tesisleri İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları (2 Yıllık)

Engelliler İçin Destek Programı Taban Puanları (2 Yıllık)

Eser Koruma Taban Puanları (2 Yıllık)

Et ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

E-Ticaret ve Pazarlama Taban Puanları (2 Yıllık)

Ev İdaresi Taban Puanları (2 Yıllık)

Evde Hasta Bakımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Fındık Eksperliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Fidan Yetiştiriciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Fizyoterapi Taban Puanları (2 Yıllık)

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları (2 Yıllık)

Geleneksel El Sanatları Taban Puanları (2 Yıllık)

Gemi İnşaatı Taban Puanları (2 Yıllık)

Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Geoteknik Taban Puanları (2 Yıllık)

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları (2 Yıllık)

Gıda Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Grafik Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Halıcılık ve Kilimcilik Taban Puanları (2 Yıllık)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları (2 Yıllık)

Harita ve Kadastro Taban Puanları (2 Yıllık)

Hava Lojistiği Taban Puanları (2 Yıllık)

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları (2 Yıllık)

İç Mekan Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

İkram Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

İlahiyat Taban Puanları (2 Yıllık)

İlk ve Acil Yardım Taban Puanları (2 Yıllık)

İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)

İnşaat Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)

İslami İlimler Taban Puanları (2 Yıllık)

İş Makineleri Operatörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları (2 Yıllık)

İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları (2 Yıllık)

İşletme Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Kaynak Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Kimya Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Kooperatifçilik Taban Puanları (2 Yıllık)

Kozmetik Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Kültürel Miras ve Turizm Taban Puanları (2 Yıllık)

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları (2 Yıllık)

Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Lojistik Taban Puanları (2 Yıllık)

Madencilik Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Makine Taban Puanları (2 Yıllık)

Makine Resim ve Konstrüksiyonu Taban Puanları (2 Yıllık)

Maliye Taban Puanları (2 Yıllık)

Mantarcılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Marina ve Yat İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Marka İletişimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Medya ve İletişim Taban Puanları (2 Yıllık)

Mekatronik Taban Puanları (2 Yıllık)

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Taban Puanları (2 Yıllık)

Mermer Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Metalurji Taban Puanları (2 Yıllık)

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları (2 Yıllık)

Mimari Restorasyon Taban Puanları (2 Yıllık)

Mobil Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)

Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları (2 Yıllık)

Moda Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Moda Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları (2 Yıllık)

Nüfus ve Vatandaşlık Taban Puanları (2 Yıllık)

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Nükleer Tıp Teknikleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Odyometri Taban Puanları (2 Yıllık)

Optisyenlik Taban Puanları (2 Yıllık)

Organik Tarım Taban Puanları (2 Yıllık)

Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları (2 Yıllık)

Otobüs Kaptanlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)

Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Otopsi Yardımcılığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları (2 Yıllık)

Pastacılık ve Ekmekçilik Taban Puanları (2 Yıllık)

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Pazarlama Taban Puanları (2 Yıllık)

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Podoloji Taban Puanları (2 Yıllık)

Polimer Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Posta Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Radyo ve Televizyon Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Radyoterapi Taban Puanları (2 Yıllık)

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Taban Puanları (2 Yıllık)

Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Makinistliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Reklamcılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)

Sahne ve Dekor Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Seracılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Seramik ve Cam Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Silah Sanayi Teknikerliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları (2 Yıllık)

Sondaj Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Sosyal Güvenlik Taban Puanları (2 Yıllık)

Sosyal Hizmetler Taban Puanları (2 Yıllık)

Sosyal Medya Yöneticiliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Spor Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Su Altı Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Sulama Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Süt ve Besi Hayvancılığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Tahribatsız Muayene Taban Puanları (2 Yıllık)

Tapu ve Kadastro Taban Puanları (2 Yıllık)

Tarım Makineleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Tarım Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Tarımsal İşletmecilik Taban Puanları (2 Yıllık)

Tarla Bitkileri Taban Puanları (2 Yıllık)

Tekstil Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Tekstil ve Halı Makineleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları (2 Yıllık)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları (2 Yıllık)

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları (2 Yıllık)

Tohumculuk Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Turist Rehberliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Turizm Animasyonu Taban Puanları (2 Yıllık)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Uçak Teknolojisi

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça Çevirmenlik

Üretimde Kalite Kontrol

Web Tasarımı ve Kodlama

Yağ Endüstrisi

Yapı Denetimi

Yapı Ressamlığı

Yapı Tesisat Teknolojisi

Yapı Yalıtım

Yaşlı Bakımı

Yat Kaptanlığı

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimle

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

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