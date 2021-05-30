TYT matematik konuları nelerdir?
YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavına bir aydan daha az süre kaldı. Öğrenciler, matematik dersine ait konuları araştırıyor. Peki, TYT matematik konuları nelerdir ve matematikten soruluyor?
ÖSYM, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavının 26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Öğrenciler heyecanla sınavı olacakları tarihi bekliyorlar. Sınava girecek adaylar aldıkları notları son kez gözden geçirirken, gireceklerin sınavın konularını da araştırıyorlar. İşte merak edilen haberin detayları…
TYT matematik konuları nelerdir?
1-Temel Kavramlar
2-Sayı Basamakları
3-Rasyonel Sayılar
4-Ondalıklı Sayılar
5-Basit Eşitsizlikler
6-Mutlak Değer
7-Üslü Sayılar
8-Köklü Sayılar
9-Çarpanlara Ayırma
10-Bölme - Bölünebilme
11-Ebob - Okek
12-Denklem Çözme
13-Oran-Orantı
14-Problemler
15-Kümeler
16-Fonksiyonlar
17-Permütasyon
18-Kombinasyon
19-Binom
20-Olasılık
2021 YKS ne zaman yapılacak?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.