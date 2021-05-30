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Eğitim TYT matematik konuları nelerdir?
Eğitim

TYT matematik konuları nelerdir?

YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavına bir aydan daha az süre kaldı. Öğrenciler, matematik dersine ait konuları araştırıyor. Peki, TYT matematik konuları nelerdir ve matematikten soruluyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 14:50:00 -
TYT matematik konuları nelerdir?

ÖSYM, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavının 26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Öğrenciler heyecanla sınavı olacakları tarihi bekliyorlar. Sınava girecek adaylar aldıkları notları son kez gözden geçirirken, gireceklerin sınavın konularını da araştırıyorlar. İşte merak edilen haberin detayları…

TYT matematik konuları nelerdir?

1-Temel Kavramlar

2-Sayı Basamakları

3-Rasyonel Sayılar

4-Ondalıklı Sayılar

5-Basit Eşitsizlikler

6-Mutlak Değer

7-Üslü Sayılar

8-Köklü Sayılar

9-Çarpanlara Ayırma

10-Bölme - Bölünebilme

11-Ebob - Okek

12-Denklem Çözme

13-Oran-Orantı

14-Problemler

15-Kümeler

16-Fonksiyonlar

17-Permütasyon

18-Kombinasyon

19-Binom

20-Olasılık

2021 YKS ne zaman yapılacak?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

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