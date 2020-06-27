TYT 2020 sınavı test soruları nasıldı? TYT sınav yorumları

YKS'nin ilk oturumu TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sadık Gültekin TYT sorularını yorumladı

TARİH: TYT Mantığına uygun sorular

Soruların tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülüyor. Orta zorlukta bir sınavdı.

COĞRAFYA: Net ve anlaşılır nitelikte

Çok zor olmayan sorularla karşılaştık. Temel bilgi olmadan sorular çözülemez. Bu durum, bilgi düzeyinin önemini artırıyor.

FELSEFE: Konu dağılımı dengeli

Okuduğunu anlamaya dayalı, nitelikli paragraflardan oluşmuş sorular vardı. Kavramsal analiz gerektiren sorulara yer verilmiş. Sonuç çıkarabilme becerisini ölçen sorular vardı.

DİN KÜLTÜRÜ: Müfredata uygun

Öğrencilerin kavramlara hâkim olmasını gerektiren sorular vardı. Sorular müfredata uygundu.

KİMYA: Bilgiyi yorumlamaya dayalı

Bilgiyi yorumlamaya daylı sorular vardı. Grafik sorularına ve sayısal sorulara ağırlık verilmemiş, günlük hayatta kullanılan sorular geldi. Temel kimya bilgisine sahip öğrencilerin beklediği tarzda bir sınavla karşılaştık.

FİZİK: Günlük yaşamla bağıntılı

Soruların temel kazanımları günlük yaşam problemleri ile ilişkilendirerek hazırlandığı görüldü. Günlük yaşamla bağlantı kurabilen ve okuma alışkanlığı olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği türden sorular vardı.

MATEMATİK: Mantık yürütmeye dayalı

İşlem ağırlığından çok mantık yürütmeye dayalı sorularla karşılaştık. ‘Yeni nesil’ diye tabir ettiğimiz sorulara ağırlık verildiği gözlendi. Matematik soruları görsel zekâya ve temel bilgiye dayalıydı.

TÜRKÇE: Seçici sorular vardı

Türkçe’nin sınavda sonucu belirleyici test olduğu görüldü. Hızlı ve doğru okuyabilen, doğru çıkarımlarda bulunabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı. Soruların çözümü için birden çok bilgiye ihtiyaç duyuldu.

BİYOLOJİ: Kavram düzeyinde sorular

Bilgi soruları kolay ve temel bilgileri içeriyordu. Yorumlamayı gerektiren sorular ise seçiciydi.