TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercihler ne zaman? YKS 2. ek yerleştirmede TYT AYT baraj puanı kaç olacak?

YKS 2. ek yerleştirmede TYT AYT baraj puanı kaç olacak? ÖSYM tarafından 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler YKS 2. tercihlerde. Üniversiteler boş kalan kontenjanlarını tamamlamak için ÖSYM üzerinden YKS ek tercih alımı yapacak. Peki üniversite boş kalan kontenjanlar açıklandı mı? YKS ek yerleştirme ne zaman? TYT YKS ek yerleştirme baraj puanı kaç olacak? İşte detaylar.

2021 üniversite kayıt tarihi ne zaman 2021?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. YKS elektronik kayıtlar ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

YKS 2021 ek yerleştirme ne zaman?

Son dakika haberleri: ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki “Ek Yerleştirme” yapılacak." dedi. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak. YKS ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

YKS 2. ek yerleştirmede TYT AYT baraj puanı kaç olacak?

ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.

TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklide konuştu.

ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

YKS 2021 ek yerleştirme ücretleri de üniversite ek tercihlerinde bulunacak adaylarca merak ediliyor. 2021 YKS ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak. ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı. 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından ösym.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor. 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu için tıklayın.