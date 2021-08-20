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Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu
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Spor

Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u transfer ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 21:08:00 -
Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın Birleşik Amerikalı futbolcusu Tyler Boyd resmen Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Karadeniz ekibi, 26 yaşındaki forveti renklerine bağladığını r hesabından duyurdu.

Videolu paylaşımla yapılan açıklamada "Hoş Geldin Tyler Dominic Boyd" ifadesi kullanıldı.

Sivasspor 'a kiralanmıştı

Beşiktaş'a 2019 yılında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'den transfer olan Tyler Boyd, siyah beyazlılarda beklentileri karşılayamamıştı.

Boyd, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını da Sivasspor'da kiralık olarak geçirmişti.

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