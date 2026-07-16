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Kültür - Sanat TYB İstanbul'da 15 Temmuz şiir şöleni düzenlendi...
Kültür - Sanat

TYB İstanbul'da 15 Temmuz şiir şöleni düzenlendi...

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TYB İstanbul'da 15 Temmuz şiir şöleni düzenlendi...

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla “15 Temmuz Şiir Şöleni” düzenlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla “15 Temmuz Şiir Şöleni” düzenlendi.

Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi’nde gerçekleştirilen programda, 15 Temmuz destanını, vatan sevgisini, bağımsızlık ruhunu ve millî iradeyi konu alan şiirler seslendirildi. Şairler, İstiklâl Marşı’nın “Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl.” mısrasının anlam dünyasında buluşarak milletin istiklal ve istikbal mücadelesini şiirlerle dile getirdi.

Programda konuşan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, 15 Temmuz’un büyük Türk milletinin imanının, cesaretinin ve hürriyet aşkının destanı olduğunu belirtti.

Bıyıklı, “Milletimiz, 15 Temmuz gecesi canı pahasına istiklaline sahip çıkmış, tarihe altın harflerle yazılan büyük bir kahramanlık destanı ortaya koymuştur. Şairlerimiz de kalemleriyle bu destanın hafızasını diri tutmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Program sonunda, 15 Temmuz şehitleri rahmetle anılırken gazilere şükran duyguları ifade edildi. Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajlarıyla programı tamamladı.

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