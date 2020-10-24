TYB Başkanı Arıcan: İmam Hatipler bir medeniyet projesidir

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İmam Hatip okullarının kuruluşunun 69. Yılı kapsamında düzenlenen söyleşiye katılarak “İmam Hatipli Olmak ve İmam Hatip’in İnsana Kattığı Değer” konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

23.10.2020 tarihinde, Hatay Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun koordinesinde, Dörtyol, Erzin ve Payas İmam Hatip Liselerinin yöneticileri, öğretmenleri, öğrencilerinin de katıldığı söyleşiyi Ömer Kartal yönetti ve zoom üzerinden canlı olarak yayınladı.

Ortaöğrenimini Dörtyol İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdiğini ve İmam Hatip tercihi nedeniyle hiçbir zaman pişman olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan programda yaptığı konuşmada, “Hayat bir yolculuk, yürüyüş; insan-ı kâmil olma yolculuğu olarak düşünüldüğünde her peygamberin, her filozofun ve düşünürün aslında tek bir gayesi olmuştur;“Erdemli bir insan, erdemli bir toplum, erdemli bir medeniyet inşa etmek.”Bu bağlamda İmam Hatipler, imam hatipliye içselleştirilmiş bir zihniyet kazandırır. Ülkesi için insanlık için iyi işler yapma, erdemli bir insan olma yolunu hazırlarlar.” dedi.

'İmam Hatipler medeniyet projesidir"

İmam hatiplerin bir medeniyet projesi olduğunu,insani değerleri yaşamak ve yaşatmak gibi ulvi hedeflerinin olduğunu belirten Başkan Arıcan, “Bu okullarımız çok yönlü bir okul modeli şeklinde planlanmıştır. Özellikle günümüzün teknolojik imkanlarını da kullanarak eğitim anlamında, öğrencilerimizin yetişmeleri anlamında çok güzel, çok değerli çalışmalar yapılıyor. Bunu görüyorum.Mesela, Ankara’da Pursaklar Medine İmam Hatip'te topluma erdemli ve nitelikli insanların yetiştirilmesi yönünde büyük bir gayret var. Bir taraftan hafızlık dersleri bir taraftan da zeka odalarında teknik ve teknolojiyle öğrenciler yetiştiriliyor. Bütün İmam Hatipler de bu böyle.” diye konuştu.

Başkan Arıcan konuşmasında, İmam Hatiplerin amaçlarını ve hedeflerini anlatırken bu okulların İslâmafobia üzerine çalışanların planlarını boşa çıkaran, yıkan bir proje olduğunu, İslâm'ın özünde olanla olmayanları çok iyi ayırteden insanlar yetiştirdiğini ve bu insanların da aynı zamanda olaylara ve insanlara Yûnus gibi bakarak farklı inanç ve kültürdeki insanlara saygı duyan ulvi bir anlayışa sahip gençlerin yetiştiği bir okul modeli olarak tanımladı.

Çok sayıda öğrencinin de katıldığı programda gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Arıcan, “İnancımız bize vazife yükler. Biz kendi benliğimizi farkına vardığımızda aslında vazifemizin bilincine varırız. Okuldaki eğitimizin yanı sıra kültür, sanat, müzik ve edebiyatla da ilgilenin. Bunlar hem sizi sosyalleştirecek hem de yeteneklerinizin ortaya çıkmasına vesile olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda programı gerçekleştiren okul yöneticilerine ve katılımcılara teşekkür eden Başkan Arıcan, “Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar İmam Hatip okullarımızın planlanmasında, kurulmasında, gelişiminde emeği geçenlerden ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyorum, hayatta olanlara daşükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.