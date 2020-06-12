Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki

ANKARA (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın Türkiye'de kapattığı hesapların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla açılan "sahte" hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Twitter adlı sosyal medya platformunun bu gece yarısı yaptığı bir açıklamayla Türkiye'de 7 binden fazla hesabın kapatıldığını duyurduğunu anımsattı.

"Twitter'ın yaptığı açıklamada kapatılan hesapların Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan 'sahte' hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışıdır." ifadesini kullanan Altun, hesapların kapatılması kararına dayanak olarak öne sürülen birtakım dokümanların da bilimsellikten uzak, taraflı ve siyasi saiklerle oluşturulduğunun açıkça görüldüğünü belirtti.

- "İdeolojik kara propaganda makinasına dönüşmüştür"

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir şirketin almış olduğu kararı, ideolojik yaklaşımlarını bilimsel veri olarak pazarlamaya kalkışan birtakım kişiler tarafından hazırlanmış raporla meşrulaştırma çabasının tarihi bir skandal olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Tek bir teknik kanıt sunulmaksızın, tamamen varsayımlardan hareketle, ilgili-ilgisiz birçok sosyal medya hesabını aynı potada eritme amacı taşıdığı açık olan bu adımın atılması, yine somut dayanaktan yoksun şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile bir siyasi hareketin zan altında bırakılması kabul edilemez.

Şeffaflık ve ifade hürriyeti kılıfına saklanmış bu ceberut yaklaşım bir kez daha göstermiştir ki, Twitter bir ticari sosyal medya kuruluşu olmanın ötesinde belirli bir siyasi ve ideolojik yaklaşımı benimseyen, bu yaklaşımına uymadığını düşündüğü tüm kullanıcılara ve aktörlere çamur atmaktan çekinmeyen bir ideolojik kara propaganda makinasına dönüşmüştür.

Çok yakın geçmişte özellikle ABD'de şahit olduğumuz tartışmalar da düşünüldüğünde, Twitter'ın siyaseten Türkiye Cumhuriyeti'ni konumlama arzusu, kuruluşun PKK ve FETÖ gibi Türkiye'ye düşman yapıların kara propaganda faaliyetlerine kol kanat germe isteği ve Türk siyasetini dizayn etme hevesi net bir şekilde görülmektedir. Geçmişte bu tür yollara tevessül etmiş birçok yapının nihayetinde nasıl bir akıbetle baş başa kaldığını bu şirkete hatırlatmak isteriz."

Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin hiçbir surette sahteciliğe, manipülasyona ve dezenformasyona geçit vermeyeceğini, ülkede ve tüm dünyada her zaman hakikati, hür düşünceyi ve dijital farkındalığı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.