Twitter'ın sosyal gizlilik paketinin detayları belli oldu!
Twitter, duyurduğu sosyal gizlilik paketiyle birlikte bir dizi yeni özellik sunuyor. Tweet arşivleme, sohbetten ayrılma, beğenilen tweet'leri gizleme ve takipçileri listeden çıkarma gibi detaylar ilk sırada yer alıyor.
Facebook, Twitter ve Instagram başta olmak üzere hemen her platform 'gizlilik' konusunda önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda Twitter son olarak 'sosyal gizlilik' adını verdiği yeni paketi duyurdu. Platformda daha nezih bir ortam oluşturmak amacıyla atılan bu adım, başta tweet arşivleme olmak üzere bir dizi yeni düzenleme getiriyor.
Twitter'ın sosyal gizlilik paketinde hangi maddeler var?
Tweet arşivleme
Sohbetten ayrılma
Beğenilen tweet'leri gizleme
Takipçileri listeden çıkarma
Sosyal gizlilik paketindeki en önemli madde tweet arşivleme. Bu özellik, Instagram'da da olduğu gibi silinmek istenmeyen paylaşımın arka plana atılmasını sağlıyor. Böylece platformdaki diğer kullanıcılar paylaşımı görmemiş oluyor.
Kullanıcılar istemedikleri sohbetlerden çıkabilmek için sohbetten ayrılma özelliğini kullanabilecekler. Böylece istenen durumlarda istenen sohbetten çıkış gerçekleştirilebilecek.
Beğenilen tweet'lerin neler olduğunu herkes tarafından görünmesini istemeyen kişiler 'beğenilen tweet'leri gizleme' özelliğiyle bu işlemi halledebilecekler.
Son olarak kullanıcılar kendilerini takip etmesini istemediği takipçi kullanıcıları listesinden çıkarabilecekler.
Twitter, bu düzenlemelerle birlikte önümüzdeki süreçte çok daha nezih bir ortam oluşturulacağını özellikle belirtiyor.