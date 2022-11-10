Twitter'ın 'mavi tik' Türkiye ücreti belli oldu

Twitter'da mavi tik yaygınlaşıyor. İsteyen herkes belirli bir ücret karşılığında mavi tik alabiliyor. Elon Musk’ın satın almasından sonra Twitterkurallarında değişikliğe gidildi. Twitter Blue aboneliği sayesinde isteyenler mavi tik ile kendilerini onaylayabiliyor. Twitter mavi tik Türkiye fiyatı ise araştırılıyor. Peki, Twitter mavi tik nasıl alınır?

Twitter Blue fiyatı ABD’de 8 dolar olarak belirlenmişti. Doğrulanmış hesap rozeti almak için ayda 110 TL ödemeniz gerekiyor. Bu parayı her ay düzenli ödemek gerektiğini unutmamalısınız.

Nasıl alınır?

Eski kurallarda mavi tik almak için hesabınızın onaylanmış olması gerekiyordu. Yeni hesaplarda olduğu gibi bu hesapların da mavi tiki koruması için aylık ödemesi yapması gerekecek.

Twitter'daki mavi Onay rozeti, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir.

Twitter Blue şu anda sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da erişime açıldı.

Twitter Blue, iOS ve Android için Twitter'da uygulama içinden satın alınabilecek. Mavi tik almak böyle mümkün olacak. Türkiye’de mavi tik alma başvurusu henüz açılmış değil.

Avantajları nedir?

Twitter Blue aboneleri seçkin özellikler sunan bir abonelik sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme imkanı sunuyor. Twitter Blue ile, reklamsız makale okuma deneyimi sunuluyor. Son 24 saatte en çok paylaşılan makalelere doğrudan erişmek mümkün oluyor.