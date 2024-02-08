  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Twitter'ın alternatifi Bluesky halkın kullanımına açıldı
Sosyal Medya

Twitter'ın alternatifi Bluesky halkın kullanımına açıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-08 10:19:00 -
Twitter'ın alternatifi Bluesky halkın kullanımına açıldı

Kısa süre öncesine kadar davetiye ile kullanıma sunulan Bluesky, halkın kullanımına açıldı. Yeni sosyal medya platformunun kullanıcı sayısı 4 milyonu geçti

Kısa süre öncesine kadar davetiye ile kullanıma sunulan Bluesky, halkın kullanımına açıldı. Yeni sosyal medya platformunun kullanıcı sayısı 4 milyonu geçti
Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından desteklenen Bluesky halka açıldı ve kayıt almaya başladı. Kullanıcı sayısı 4 milyonu aştı.

Daha önce Bluesky'ya katılmak isteyenlerin bir davetiyeye ihtiyacı vardı ve bu da genellikle mevcut bir üyeden davetiye talep etmek anlamına geliyordu.

Bluesky, bu davetiye döneminin siteye moderasyon araçları ve diğer özellikleri kurmak için zaman kazandırdığını söyledi.

KULLANICI SAYISI 4 MİLYONU GEÇTİ

Bluesky, Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldıktan sonra adını X olarak değiştirdiği Twitter'a benziyor, ancak henüz kullanıcılar arasında doğrudan mesajlaşma sunmuyor.

Bluesky, kullanıcılarına daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor, ancak bunun beğenilip beğenilmeyeceği henüz belli değil.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca, takip ettiğiniz hesapların gönderilerini kronolojik olarak görüntülüyor, aynı zamanda diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan algoritma odaklı zaman çizelgelerine geçilmesine de izin veriyor.

Platform, 850 binden fazla kullanıcı kazanarak toplam kayıt sayısını 4 milyonun biraz üzerine çıkardı.

Yeni kullanıcı sayısındaki artış, Twitter'da 2019'da şirket içi bir proje olarak başlayan platform hakkında hâlâ büyük bir merakın olduğunu gösteriyor.

X (eski adıyla Twitter) iflas eder! İflas ettim, parayı döndüremedim senaryosu, tutunmaya çalışıyorlar mı?
X (eski adıyla Twitter) iflas eder! İflas ettim, parayı döndüremedim senaryosu, tutunmaya çalışıyorlar mı?

Aktüel

X (eski adıyla Twitter) iflas eder! İflas ettim, parayı döndüremedim senaryosu, tutunmaya çalışıyorlar mı?

İşte başörtülü yaşlı kadına küfredip saldıran Hasan Akkuş'un zihin yapısı! Twitter paylaşımı ortaya çıktı
İşte başörtülü yaşlı kadına küfredip saldıran Hasan Akkuş'un zihin yapısı! Twitter paylaşımı ortaya çıktı

Siyaset

İşte başörtülü yaşlı kadına küfredip saldıran Hasan Akkuş'un zihin yapısı! Twitter paylaşımı ortaya çıktı

CHP'de Turgut Altınok paniği! Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu
CHP'de Turgut Altınok paniği! Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu

Gündem

CHP'de Turgut Altınok paniği! Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu

O özellik Android’e de geldi: X (Twitter) bir yeni özellik daha kazandı!
O özellik Android’e de geldi: X (Twitter) bir yeni özellik daha kazandı!

Teknoloji

O özellik Android’e de geldi: X (Twitter) bir yeni özellik daha kazandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23