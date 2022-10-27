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Dünya Twitter'ı neden satın aldı? Elon Musk'tan açıklama
Dünya

Twitter'ı neden satın aldı? Elon Musk'tan açıklama

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan, sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir "dijital kent meydanına" sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olması nedeniyle satın aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 19:53:00 -
Twitter'ı neden satın aldı? Elon Musk'tan açıklama

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan, sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir "dijital kent meydanına" sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olması nedeniyle satın aldığını ifade etti.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'ı satın alma gerekçesini açıkladı. Twitter'ı neden satın aldığı ve reklamcılık hakkında ne düşündüğü konusunda çok fazla spekülasyon yapıldığını belirten Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu söyledi.

Musk, "Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan, sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır." dedi.

"Daha fazla para kazanmak için yapmadım"

Sosyal medyanın daha fazla nefret üreten aşırı sağ ve aşırı sol yankı odalarına ayrılmasının büyük bir tehlike olduğuna dikkati çeken Musk, tıklanma arayışında geleneksel medyanın çoğunun bu kutuplaşmış uç noktaları körüklediğini ve onlara hizmet ettiğini ancak bu şekilde diyalog fırsatının kaybolduğunu kaydetti.

Musk, "Bu yüzden Twitter'ı satın aldım. Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. Sevdiğim insanlığa yardım etmek için yaptım. Ve bunu alçakgönüllülükle yapıyorum, tüm çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmadaki başarısızlığın çok gerçek bir olasılık olduğunu kabul ediyorum." dedi.

Bununla birlikte Twitter'ın herhangi bir sonucu olmadan her şeyin söylenebileceği bir ortam olamayacağını savunan Musk, yasalara bağlı kalmanın yanı sıra platformun herkese karşı "sıcak" olması gerektiğini aktardı.

"Twitter'ı dünyanın en saygın reklam platformu yapmayı hedefliyor

Musk, doğru yapıldığında reklamın insanları memnun edebileceğine, eğlendirebileceğine ve bilgilendirebileceğine inandığını belirterek, bunun geçerli olması için Twitter kullanıcılarına ihtiyaçlarıyla mümkün olduğunca alakalı reklamları göstermenin önemli olduğunu vurguladı.

Elon Musk, "Alaka düzeyi düşük reklamlar spamdır ancak alaka düzeyi yüksek reklamlar aslında içeriktir!" dedi.

Musk, temel olarak Twitter'ın dünyanın en saygın reklam platformu olmayı hedeflediğini kaydetti.

Öte yandan Musk, Twitter hesabındaki açıklama kısmına "Chief Twit" (Twit Şefi) ifadesini yazdı.

Twitter'ın merkezine elinde lavabo ile girmişti

Musk, 44 milyar dolarlık satın alma işleminin cuma günü tamamlanacağının bildirilmesinin ardından dün de Twitter'ın San Francisco’da bulunan ana merkezine elinde lavabo ile girmişti.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.

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