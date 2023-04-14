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Teknoloji Twitter'dan yeni 'abonelik' özelliği
Teknoloji

Twitter'dan yeni 'abonelik' özelliği

Yeniakit Publisher
2023-04-14 08:31:00 -
Twitter'dan yeni 'abonelik' özelliği

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliğinin sunulacağını bildirdi.

Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Takipçilerinize, uzun metinlerden saatlerce süren videolara kadar her türlü materyalin aboneliklerini sunmak için başvurun" çağrısında bulundu.

Kullanıcıların Twitter'da ayarlarda "Gelire Dönüştürme" sekmesi üzerinden söz konusu özellikten faydalanabileceğini belirten Musk, Twitter'ın ilk 12 ay boyunca, Android ve iOS'un aldığı ücretler dışında, kullanıcılardan herhangi bir kesinti yapmayacağını kaydetti.

Twitter'ın kullanıcıların çalışmalarının tanıtımına da yardımcı olacağını aktaran Musk, "Amacımız, üretici refahını en üst düzeye çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

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