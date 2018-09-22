Twitter'dan virüs uyarısı! Gizli mesajlar gönderebiliyor

Twitter'dan yapılan açıklamada, virüsün özellikle direkt mesajları ya da korunmalı twitleri etkilediği, bir yılı aşkındır kullanıcıların özel mesajlarının üçüncü taraflara sızdırılıyor olabileceği bildirildi.

YÜZDE BİRİNDEN AZI ETKİLENDİ

Kullanıcılar ve Twitter üzerinden müşteri hizmeti sunan işletmeler arasındaki direkt mesajları etkileyen ve Mayıs 2017'de başlayan virüs sorununun, 10 Eylül'de ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada virüsten 335 milyon kullanıcının yüzde birinden azının etkilendiği kaydedildi.