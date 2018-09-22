Twitter'dan virüs uyarısı! Gizli mesajlar gönderebiliyor
Sosyal medya devlerinden Twitter, sosyal ağda yanlış kişilere gizli mesajlar gönderebilen virüs tespit etti.22 Eylül 2018 Cumartesi 14:51
Twitter'dan yapılan açıklamada, virüsün özellikle direkt mesajları ya da korunmalı twitleri etkilediği, bir yılı aşkındır kullanıcıların özel mesajlarının üçüncü taraflara sızdırılıyor olabileceği bildirildi.
YÜZDE BİRİNDEN AZI ETKİLENDİ
Kullanıcılar ve Twitter üzerinden müşteri hizmeti sunan işletmeler arasındaki direkt mesajları etkileyen ve Mayıs 2017'de başlayan virüs sorununun, 10 Eylül'de ortadan kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada virüsten 335 milyon kullanıcının yüzde birinden azının etkilendiği kaydedildi.
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