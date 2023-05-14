Twitter'dan Türkiye açıklaması! Gazeteci Musk'ı kızdırdı, 'Senin beynin yerinde mi?

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'deki bazı içeriklerin erişime engellendiğini duyurdu. Erişime engellenen içeriklerin neler olduğuna dair bilgi verilmedi.

İçeriklere erişim engeli

Twitter Global Government Affairs ( Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada sosyal medya uygulamasının, Türkiye'de bazı içeriklere mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla erişiminin engellendiğini belirtti.

"Mahkeme kararlarını uyguladık"

Sayfadan Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, " Twitter'a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye'de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik. Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir." denildi.

"Elon Musk buna uydu"

Gazeteci Matthew Yglesias, Twitter'ın söz konusu kararına tepki gösterdi. Elon Musk'ı etiketleyen Yglesias, "Türk hükümeti seçimlerden hemen önce Twitter'dan muhaliflerini sansürlemesini istedi ve Elon Musk buna uydu." ifadelerini kullandı. Elon Musk'ın Yglesias'a yanıtı sert oldu. Musk, "Senin beynin yerinde mi Yglesias? Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı tweetlere erişimin sınırlandırılması seçeneklerinden hangisini istiyorsunuz?" dedi.

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"Talebi yayınlayabiliriz"

Başka bir gazeteci de 'şeffaflık' vurgusu yaptı. Elon Musk, "Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayabiliriz, yapacağız" ifadelerini kullandı.