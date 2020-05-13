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Teknoloji

Twitter'dan bir karar daha!

Dev sosyal medya platformu Twitter, koronavirüs salgını ile ilgili yanlış bilgi içeren paylaşımların önüne geçebilmek amacıyla aldığı yeni kararları açıkladı. Alınan kararlar kapsamında, koronavirüs salgını ile ilgili yanlış bilgi içeren tweetlerde uyarı mesajları kullanılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 05:51:00 -
Twitter'dan bir karar daha!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili yanlış bilgilerin yayılması sebebiyle harekete geçen ve çeşitli tedbirler uygulayan dev sosyal medya platformu Twitter'dan bir karar daha geldi. Twitter, koronavirüs salgını ile ilgili yanlış bilgi içeren paylaşımların önüne geçebilmek amacıyla, bu tür tweetlerde uyarı mesajları kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, uzmanlar tarafından yanlış ya da yanıltıcı olduğu tespit edilen iddialar ve henüz doğruluğu ispatlanmamış iddialar içeren tweetlerde, "COVID-19 ile ilgili potansiyel olarak zararlı ve yanıltıcı bilgi" şeklinde bir uyarı mesajının yer alacağı belirtildi.

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