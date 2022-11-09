  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Twitter'da yeni dönem: Karşılamadıkları sürece...
Teknoloji

Twitter'da yeni dönem: Karşılamadıkları sürece...

Twitter, belirli şartları yerine getiren Blue abonelerinin profilinde "Resmi" etiketi yer alacağını açıkladı. Twitter Blue aboneleri mavi tik alsalar bile, nitelikleri karşılamadıkları sürece Resmi etiketine sahip olamayacaklar.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 17:45:00 -
Twitter'da yeni dönem: Karşılamadıkları sürece...

Twitter, belirli şartları yerine getiren Blue abonelerinin profilinde "Resmi" etiketi yer alacağını açıkladı. Twitter Blue aboneleri mavi tik alsalar bile, nitelikleri karşılamadıkları sürece Resmi etiketine sahip olamayacaklar.

Twitter, Blue hizmetini satın alan kullanıcıların profilinde ''Resmi'' (Official) etiketine yer vereceğini açıkladı. Kullanıcıların hesapların gerçek olduğunu ayırt etmeye yardımcı olmak için başka bir onay işareti türü sunuyor.

Twitter’ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, sosyal medya şirketinin bu yeni doğrulama özelliğini belirli hesaplara sunacağını açıkladı. Mavi tike sahip hesaplar, doğrulandıklarını belirtmek için ''Resmi'' etiketine sahip olacak.

Crawford, yeni statünün yalnızca ''hükümet hesaplarına, ticari şirketlere, iş ortaklarına, büyük medya kuruluşlarına, yayıncılara ve bazı tanınmış kişilere'' verileceğini açıkladı.

The New York Times’a göre Twitter, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ara seçimler nedeniyle sözde ertelendikten sonra çarşamba günü 8 dolarlık Blue aboneliğini resmi olarak sunacak.

Twitter, Blue hizmetinin aylık ücretini ayda 4,99 dolardan 8 dolara yükseltecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar tahminleri gündemi altüst eden Necmettin Batırel'den yine olay çıkış! 80 lira birden yükselecek
Ekonomi

Dolar tahminleri gündemi altüst eden Necmettin Batırel'den yine olay çıkış! 80 lira birden yükselecek

Dolar üzerine yaptığı tahminlerle büyük ses getiren ekonomist Necmettin Batırel, gram altının 1100 lira seviyelerine yükseleceğini öne sürdü..
‘Hayatım boyunca hiçbir anketin sonuçlarını söylemem’ dedi ve bombayı patlattı! İşte AK Parti'nin son oy durumu
Siyaset

‘Hayatım boyunca hiçbir anketin sonuçlarını söylemem’ dedi ve bombayı patlattı! İşte AK Parti'nin son oy durumu

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk canlı yayınında partisinin son oy durumuna ilişkin konuştu. Kurtulmuş, "Hayatım boyunc..
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia! '2 bin vatandaşımızı vurarak öldürüldüler'
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia! '2 bin vatandaşımızı vurarak öldürüldüler'

Bangladeş Sınır Muhafızları Direktörü Yarbay Faizur Rahman, 2 bin vatandaşlarının Hindistan sınır güçlerince vurularak öldürüldüğünü iddia e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23