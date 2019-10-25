Twitter'da terörist Mazlum Kobani skandalı

Twitter kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum Kobani'ye mavi tik verdi. Twitter'ın bu kararı büyük tepki çekti.

Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve ABD Başkanı Trump'un övgüler yağdırdığı YPG/PKK'lı terörist Mazlum Kobani'ye bir kıyak da Twitter'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği röportajda ABD'den iadesinin isteneceğini belirttiği teröriste yönelik yapılan bu uygulama büyük tepki çekti.

Kırmızı kategoride

Gerçek ismi Ferhat Abdi Şahin olan ve Şahin Cilo veya Mazlum Kobani gibi farklı kod adları bulunan terörist Ekim 2015'ten beri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "en çok aranan teröristler listesi" kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor. Terörist Şahin'in başında 4 milyon lira para ödülü bulunuyor

Terörist Şahin 2013'te Suriye'ye YPG'nin sözde özel kuvvetleri ve istihbarat sorumlusu olarak gitti. Türkiye'de sözde TAK adına gerçekleşen 8 bombalı saldırının da emir ve talimatını verdi. Şahin'in adı MİT, polis ve jandarma kayıtlarıyla Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu savcılıklarının UYAP üzerinden daimi aramaya aldığı teröristler arasında yer alıyor. O saldırılardan bazıları:

10 Temmuz 2005: Çeşme'de bir eğlence merkezindeki bombalı saldırıda 20 kişinin yaralanması.

16 Temmuz 2005: Kuşadası Kadınlar Denizi'nde bir minibüse yerleştirilen bombanın patlatılarak 6 kişinin öldürülmesi.

29 Ağustos 2006: Antalya Kale kapısı mevkiinde 4 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı saldırı.

27 Temmuz 2008: İstanbul Güngören'de 5'i çocuk 17 kişinin ölümü, 154 kişinin yaralanması.

20 Ağustos 2008: Mersin- Adana otoyolunda canlı bomba saldırısıyla 13 polisin yaralanması.

31 Ekim 2010: İstanbul Taksim Meydanı'nda 15'i polis 32 kişinin yaralandığı intihar saldırısı.

20 Eylül 2011: Ankara Kumrularda 5 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı saldırı.

20 Ağustos 2012: Gaziantep'te 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılması.