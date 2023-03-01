Twitter'da neler oluyor? Dünya genelinde çöktü

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı Twitter'a cep telefonu uygulamaları ve bilgisayarlardan ulaşamıyor. Erişim sorununun Türkiye saatiyle 13.17'de başladığı belirtiliyor. Yaklaşık 2 saatin ardından Twitter'a erişim normale döndü



Sosyal medya platformu Twitter'da erişim sıkıntısı yaşandı. Platformlardaki kesinti ve arızalar hakkında bilgi veren DownDetector'a göre, Türkiye saati ile 13.17'den itibaren Twitter'da yenileme işlemi yapılamadı.

Yaklaşık 2 saatlik erişim sorununun ardından Twitter'a erişim normale döndü.

Dünya genelinde yaşanan erişim sorununun, Elon Musk'ın geçen Ekim'de Twitter'ı devralmasından bu yana yaptığı son işten çıkarmaların ardından yaşanması dikkat çekti.

Öyle ki, Twitter'da kalan iş gücünün yaklaşık yüzde 10'u olan 200 çalışanın daha önceki gün işten çıkarılmıştı.

Cumartesi günkü işten çıkarmalarda ürün yöneticilerini, veri bilimcileri ve mühendisler ile yollar ayrılmıştı.

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Dünya genelinde yaşanan sorun sırasında Türkiye'den Twitter'a normal bir şekilde giriş sağlandı.