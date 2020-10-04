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Teknoloji Twitter'a resim kırpma özelliği geldi
Teknoloji

Twitter'a resim kırpma özelliği geldi

Twitter, resim kırpma özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 03:27:00 -
Twitter'a resim kırpma özelliği geldi

Son zamanlarda bünyesine birçok yenilik getiren dev sosyal medya platformu Twitter, yeni bir özellikle gündeme geldi. Platform, resim kırpma özelliğini tüm kullanıcılarının beğenisine sundu.

Sosyal medya devi geçtiğimiz günlerde, kullanıcıların paylaştığı resimleri küçültülmüş şekilde sıralamak için resimlerin yalnızca bir kısmına yer veren ancak siyah ve beyaz tenli iki kişiden sadece beyaz tenli kişiyi seçen skandal bir özelliğe imza atmıştı.

Tepki çeken özelliği bir süreliğine askıya alan Twitter, yeni bir özellik yayınladı. Kullanıcılar yeni özellik ile birlikte paylaştıkları resmin bir bölümünü seçerek küçük resim olarak ayarlayabilmeye başladı.

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