Twitter tarafını seçti! 2023 seçimlerine müdahale edebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,1994 yılında girdiği İBB seçimleriyle başlayan seçim zaferleri, bugüne kadar geldi.

Karşısına, Amerika'nın ve Avrupa'nın desteklediği birçok lider çıktı.

Erdoğan, katıldığı tüm seçimlerde milletin tercihi oldu ve yeni zaferler elde elde ederek Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine son vermek için Türkiye'ye karşı birçok atak geliştirildi. Terör örgütleri finanse edilerek ülke sokakları karıştırılmak istendi, ülke ekonomisi hedef alındı, darbe girişimi düzenlendi...

Milletin kendisine duyduğu güvenle iktidarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi eylemlerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Yürekleri yetse, 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler." ifadelerini kullandı.

CHP trolleri harekete geçti

Erdoğan'ın bu sözlerine ilk cevap CHP'den geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında gelen bir soru üzerine "Biz kendisinin pandemi sürecindeki başarısızlıkları, vaka sayılarının saklanması dolayısıyla kendisini istifaya davet etmiştik. Her şeyin sorumlusu benim dedikten sonra yanlış giden her şey sonucunda istifa etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak'ın bu sözlerinin ardından muhalefete bağlı Twitter hesapları, #Cumhurbaşkanıİstifa etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.

Twitter tarafını seçti, algı operasyonu için istifa etiketini öne çıkardı

Bu paylaşımlar Twitter tarafından anında Türkiye gündeminde ilk sıraya taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye gönül veren sosyal medya kullanıcıları ise #ErdoğanınYanındayız etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.

Kısa süre içerisinde #Cumhurbaşkanıİstifa etiketinin 9-10 katını geçerek #ErdoğanınYanındayız etiketine 200 bin tweet atıldı.

Twitter ise daha fazla tweet atılmasına rağmen muhaliflerin etiketini üst sırada tutmaya devam etti.

2023 seçimlerine müdahale edebilir

Öte yandan, uzmanlar tarafından Türkiye'nin 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Twitter tarafından müdahale edilebileceği uyarıları geliyor.

ABD seçimlerinde Donald Trump'a yönelik sansürlerle müdahalelerde bulunan, açıklamaları işine geldiği gibi değerlendirip sansürleyen Twitter, ABD seçimlerinde Joe Biden'ı öne çıkarmıştı. Trump'ın hesabını askıya alan Twitter, paylaştığı açıklamaları kaldırmıştı.