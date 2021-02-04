Twitter, Süleyman Soylu'nun ardından Devlet Bahçeli'yi de sansürledi
Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sansür uygulayan Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili yaptığı bir paylaşıma da sansürledi.
Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sansür uygulayan Twitter, kepazeliğine devam ediyor.
ABD menşeli sosyal paylaşım platformu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili yaptığı bir paylaşıma da sansürledi.