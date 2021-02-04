  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

CHP'lilerin olmayan şiddet ve iftiralar üzerinden rant devşirme planı! Hiç yüzünüz kızarmadı mı?

Selçuk Bayraktar duyurdu: Seri üretim başladı

Türkiye’nin merak ettiği soruyu cevapladı! Prof. Dr. Ateş Kara tarih verdi

Dilipak taşı gediğine oturttu! Boğaziçi'nde eğer bir hak mücadelesi veriliyor olsaydı...

Bakan Fatih Dönmez ilk altın üretimi için tarih verdi

Bomba analiz: Türkiye o ülkenin savunma sanayisini inşa edebilir

Arkadaşının dişini penseyle çekti! Gülmesi viral oldu

"Üniversitelerin başarısız olmasını isteyenler var" diyen Erdoğan'dan tokat gibi sözler

Kılıçdaroğlu, okul işgal etmeye çalışan ve polis aracına saldıran vandalları böyle savundu: Ne yaptı bunlar?
Gündem Twitter, Süleyman Soylu'nun ardından Devlet Bahçeli'yi de sansürledi
Gündem

Twitter, Süleyman Soylu'nun ardından Devlet Bahçeli'yi de sansürledi

Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sansür uygulayan Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili yaptığı bir paylaşıma da sansürledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 19:37:00 -
Twitter, Süleyman Soylu'nun ardından Devlet Bahçeli'yi de sansürledi

Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sansür uygulayan Twitter, kepazeliğine devam ediyor.

ABD menşeli sosyal paylaşım platformu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili yaptığı bir paylaşıma da sansürledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Derbide kartlar havada uçuşuyor
Spor

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterile..
‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…
Siyaset

‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…

ABD beslemeli FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya, Boğaziçi eylemlerinde tüm provokasyonlara rağmen dik duran Melih Bulu ile ilgili çok kon..
Kritik isimler Beştepe'ye gelecek! Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Gündem

Kritik isimler Beştepe'ye gelecek! Erdoğan'dan sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 kritik görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce MHP ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay