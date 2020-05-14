Twitter kalıcı olarak evden çalışmaya onay verdi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle pek çok çeşitli tedbir uygulayan sosyal medya devi Twitter, yeni bir kararla gündeme geldi. Salgının yayılmasını önlemek adına evden çalışma modeline geçen sosyal medya platformlarından Twitter, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sona erdikten sonra da çalışanlarının kalıcı olarak evlerinde çalışabileceklerini açıkladı.

Şirketin CEO'su Jack Dorsey, tüm çalışanlara gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: "Ofisleri açmak bizim kararımız. Gelip gelmemek ya da ne zaman gelecekleri ise çalışanlarımızın kararı."

Tüm etkinliklerini iptal eden Twitter'in, ofislerinin ise Eylül ayından önce açmayı planlamadığı belirtildi.