Twitter harekete geçti: O hesaplar kapatılacak

Dev sosyal medya platformu Twitter'da yeni dönem başlıyor. Şirket, bundan böyle ölüm, hastalık, işkence gibi kötü dilek içeren paylaşımların taciz kabul edileceğini ve bu tarz paylaşımlar yapan hesapların kapatılacağını açıkladı.

Alınan yeni kararla birlikte bu ve buna benzer ifadeler içeren paylaşımlar değerlendirilme kapsamında tutulacak. Yapılan paylaşım, öncelikle yayından kaldırılacak. Ancak kullanıcı bu tarz paylaşımlara devam ederse, hesabı kapatılacak.