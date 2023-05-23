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Sosyal Medya Twitter devri resmen bitebilir! Instagram'dan rakip uygulama geliyor
Sosyal Medya

Twitter devri resmen bitebilir! Instagram'dan rakip uygulama geliyor

Yeniakit Publisher
2023-05-23 10:34:00 -
Twitter devri resmen bitebilir! Instagram'dan rakip uygulama geliyor

Twitter'ın duraklama döneminden yararlanmak isteyen Meta'nın, Instagram ve Twitter karışımı olan metin tabanlı bir uygulama için çalıştığı belirtildi.

Instagram'ın ana şirketi Meta'nın, seçkin içerik oluşturucularla yaptığı gizli bir toplantıda, metin tabanlı bir konuşma uygulaması başlatma planını açıkladığı bildirildi. Yakında çıkacağı iddia edilen uygulamanın sızdırılan ekran görüntülerinde Twitter'a benzer bir kullanıcı arayüzü görülüyor.

Instagram'ın Twitter'a rakip olma planı, California Üniversitesi, Los Angeles Extension'da influencer pazarlama ve sosyal medya pazarlama öğretmeni olan Lia Haberman tarafından ortaya çıkarıldı. Haberman'a göre, metin tabanlı uygulama Instagram'ın üzerine inşa edilmiş olsa da, uygulamanın ayrı bir uygulama olarak işlev göreceği belirtildi.

DİĞER UYGULAMALARLA UYUMLU OLACAK

Uygulama aynı zamanda Mastodon gibi diğer merkezi olmayan sosyal medya uygulamalarıyla da uyumlu olacak ve kullanıcıların daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayacak.

Twitter'a rakip olan uygulama Instagram'dan bağımsız olarak çalışacak olsa da, içerik oluşturucu kontrolleri ve engellenen hesaplar ve anahtar kelimeler gibi hesap güvenliği özellikleri yeni uygulamaya taşınacak.

Bloomberg muhabiri Sarah Frier, Instagram'ın Twitter benzeri uygulamasının geliştirildiğini içeriden bir kaynaktan doğruladığını bildirdi. Meta, bağımsız bir merkezi olmayan sosyal ağ geliştirme planlarını ilk kez Mart ayında "Metin güncellemelerini paylaşmak için bağımsız bir merkezi olmayan sosyal ağ araştırıyoruz. İçerik oluşturucuların ve tanınmış kişilerin ilgi alanlarıyla ilgili güncellemeleri zamanında paylaşabilecekleri ayrı bir alan için bir fırsat olduğuna inanıyoruz." sözleriyle açıklamıştı.
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