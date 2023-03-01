Twitter, ABD'li Senatörün hesabını askıya aldı

Twitter, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee'nin kişisel hesabını askıya aldı.

Utah Senatörü Lee, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kişisel hesabının askıya alındığını belirterek, "Twitter beni önceden uyarmadı ve askıya almasına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı." dedi.

Lee, ekibinin ve kendisinin sorularına karşı Twitter'dan yanıt beklediklerini kaydetti.

Twitter, Lee'nin 697 bin takipçisi olan resmi hesabına karşın 71 bin 500 takipçisinin bulunduğu kişisel hesabının neden askıya alındığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Lee, iki gün önce kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun hesabını etiketleyerek, Japonya'da tutuklu ABD askeri Ridge Alkonis'in serbest bırakılmasını talep etmişti.

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Lee, "Lütfen Teğmen Ridge Alkonis'i 48 saat içinde ABD Donanmasının gözetimine iade edin. Bunu yaparsanız, bu talihsiz olayı tamamen unutmaya hazırım. Yapmazsanız SOFA (Kuvvetler Anlaşması Statüsü) hakkında hoşunuza gitmeyecek uzun bir sohbet dizisi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Japonya'daki Yokosuka Deniz Üssü'nde görevli olan Ridge Alkonis'in, Fuji Dağı bölgesinde kullandığı araç, 29 Mayıs 2021'de bir restoranın otoparkına girmiş ve park edilmiş haldeki çok sayıda araca ve yayaya çarpmıştı. Kaza sonucu biri 85 diğer 54 yaşında olmak üzere iki Japon hayatını kaybetmişti.

Alkonis, ölümcül bir trafik kazasına neden olduğu gerekçesiyle Japon mahkemesince 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ailesi, direksiyon başında bilincini kaybettiği için "önlenemez bir kaza" yaptığını iddia ettikleri Alkonis'in adil yargılanmadığını iddia ediyor. Japon yetkililer ise Alkonis'in direksiyon başında uyuya kaldığını ve kendisine verilen cezanın benzer suçlar işleyenlere verilenlerle uyumlu olduğunu belirtiyor.