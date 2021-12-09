Twitter 2021'de Türkiye'de en çok konuşulan isim ve konuları açıkladı!

Teknoloji devleri 2021 yılına ait verileri paylaştı. Twitter, 2021 yılında Türkiye'de en çok konuşulan isim, hashtag ve tweet'lerini paylaştı. Listede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en çok konuşulan isim olurken, ikinci sırada Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yer aldı.

İşte en çok konuşulan isimler;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs ile mücadelede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter'da en çok konuşulan isim arasında.

Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk

Pandemi döneminde okulların açılıp kapanmasından dolayı Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en çok konuşulan isimler arasında yedinci sırada yer aldı.

Mesut Özil

Futbol dünyasından ise, Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı.

En çok retweet edilen tweetler

En çok retweet edilen tweet'ler ise futbol dünyasından geldi. 2021 yılında Türkiye'de en çok retweet'lenen paylaşımlarda ilk 20'de 14 tweet üç büyük futbol takımının attığı tweet'ler oldu.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini müjdeleyen tweet birinci, Beşiktaş'ın şampiyonluk tweet'i ikinci sırada yer aldı.

Hashtag'lerde orman yangını üst sıralarda yer aldı

Orman yangınlarında hashtag'lerle dayanışma ve yardım çağrıları da üst sıralarda yerini aldı. 2021 yılında yaşanan üzücü gelişmelerden biri, özellikle Türkiye'nin güney bölgelerini ve tatil beldelerini etkisi altına alan orman yangınları oldu.

Özellikle Twitter'da en çok kullanılan hashtag'ler arasında bu yangınlar yer aldı.