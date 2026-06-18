Twerkçü Sinem’in ekibi işbaşında! Kadınlar havuzunda kamera skandalı

ADEM YILMAZ İSTANBUL

AK Parti’den CHP’ye geçen ve Ramazan ayında kadınlara yönelik twerk dansı rezaletiyle gündemden düşmeyen Üsküdar Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yıl Üsküdar Belediyesine ait Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi’nde ayrı ayrı hizmet veren kadın ve erkek havuzlarını birleştirme kararı alan CHP’li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın şimdi de ilçedeki havuzlara kamera koyarak mahremiyeti ihlal ettiği öne sürüldü. Mayıs 2015’de hizmete açılan ve 19.500 m2 kapalı alana sahip Çengelköy Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi’nde bulunan yüzme havuzlarına kamera koyan CHP’li Üsküdar Belediyesi’nin kadınların en mahrem anlarını kayıt altına aldığı iddia edildi.

HAVUZDA KAMERALAR KAYITTA

Yaklaşık 500 seyirci kapasitesine sahip olan ve 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 4 adet eğitim havuzu bulunan tesise yerleştirilen kameraların, havuza giren kadınları saniye saniye dikizlediği ifade edildi. Konuyla ilgili ulaştığımız Çengelköy Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi yetkilileri de havuzlarda kamera olduğunu doğruladı. Kameraların yeni olmadığını, eskiden beri bulunduğunu ve doğrudan havuzu kaydettiğini doğrulayan belediye yetkilileri, “Havuzu kullanan kadınlardan şikayet geliyor mu?” sorumuzu ise ‘Şu an onlara cevap veremeyeceğim” diyerek yanıtsız bıraktı. Kameraların mecburiyetten dolayı takıldığını savunan havuz yetkilileri ayrıca “ölüm-kalım olayı olur, biri kriz geçirir, hırsızlık olabilir” diyerek uygulamayı savundu.

“KAYITLAR SİLİNİYOR” SAVUNMASI

İsminin gizli kalmasını isteyen bir başka belediye yetkilisi ise “Tesislerde bulunan kameraların güvenlik amaçlı olduğunu fakat güvenlik dâhil hiç kimsenin emniyet veya savcılıktan gelen resmi bir talep olmadan açılamadığını, izlenemediğini ifade etti. Yetkili ayrıca kişisel veriler koruma kanunu gereği belli bir zaman içerisinde kayıtların silindiğini de sözlerine ekledi.

“KAMERA VARKEN NASIL GİRELİM?”

Öte yandan yüzme faaliyetine katılmak isteyen kadınlar ise önce kadınlı erkekli karma havuzlara mecbur bırakıldıklarını, şimdi de kameraların önünde yüzmeye zorlandıklarını belirterek uygulamaya tepki gösterdi. Mağdur kadınlar “haşemalı da olsa birileri tarafından izlendiğimizi bilerek havuzları kullanmak istemiyoruz” siteminde bulundu. Mağdur kadınlar, mahremiyeti ihlal eden CHP’li Dedetaş yönetimine sert tepki gösterdi.